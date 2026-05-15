Condiciones resilientes para bancos en México

En la nota de calificación en la que Fitch Ratings le sube la calificación a Banco Multiva, que dirige Tamara Caballero, y su Casa de Bolsa, la calificadora de deuda hace una reflexión sobre el entorno operativo actual en el que se desempeñan los bancos en México y lo califica de “resiliente”. En el contexto de especulaciones mañosas y mal intencionadas, el análisis cobra relevancia, porque dice que a pesar de los desafíos macroeconómicos, como el bajo crecimiento del PIB, las posibles repercusiones del conflicto de Oriente Medio en el aumento de la inflación, la volatilidad del mercado y la incertidumbre comercial, además de los riesgos geopolíticos, Fitch espera que las condiciones operativas para los bancos se mantengan resilientes y los sitúa en bb+, grado de inversión para el EO, con tendencia estable.

Una opinión enterada, analizada y contundente: condiciones estables para el sector bancario aun con un crecimiento económico más lento, pues algunas de las iniciativas del gobierno para aumentar la penetración del crédito en la población subbancarizada, debería apoyar la generación de volúmenes adicionales de negocio. En este entorno, retomo el ascenso de la calificación de Multiva, porque reconoce tres elementos relevantes para el ascenso de A(Mx) a A+(Mx), pues el grupo que encabeza Javier Valadez, muestra un efectivo fortalecimiento de su balance e ingresos, sólida posición financiera, consolidación de su modelo especializado y ejecución efectiva de su equipo directivo, y de paso una asimilación robusta y bien gestionada de la adquisición del portafolio fiduciario de CI realizada el año pasado. Pocos grupos de segmento medio han mostrado un crecimiento de balance como el de Multiva, con 41% en crecimiento de cartera, pero sólo 1.9% de cartera en nivel 3. Capitalización, solvencia, liquidez, rentabilidad y gestión de riesgos, todas se alinearon para obtener el ascenso de la nota crediticia, pero particularmente muestra que aun en entornos complicados, los riesgos del negocio financiero se asumen con prudencia sin dejar espacio para crecer.

DE FONDOS A FONDO

#VíctorRodríguez dejará de victimizarse para encubrir su incapacidad de gestión en en Pemex, la empresa más importante del país. No cabe duda que la Presidenta leyó lo que mencionó aquí y allá después del impresionante (“Nadie me dijo del derrame, del huachicol”).

La Presidenta no improvisó. El nombramiento que pasará por el Consejo de Administración, que preside Luz Elena González, secretaria de Energía, para concretar el relevo es el de Juan Carlos Carpio, el CFO desde hace año y medio y una persona bien reconocida por ella y el secretario de Hacienda y, sobre todo, por los inversionistas y proveedores de Pemex. Personaje clave en la reestructuración financiera que ha tenido lugar en la paraestatal, pero que, para ser exitosa, requiere de una sólida gestión operativa, capacidad de negociación empresarial y política y mano dura para que no siga habiendo tierra de nadie en Pemex.

#México-EU. Jeffrey Goettman, subsecretario de la USTR, y Luis Rosendo Gutiérrez, subsecretario de Comercio Exterior de México, coincidieron en la Convención de la National Association of Manufacturers en DC. Después de 15 meses de trabajo, la percepción de quienes los escucharon es que en los trabajos previos a la revisión del T-MEC, hay conciencia entre los dos equipos, y podría incluirse sin duda al de Canadá, de que lo que buscan EU no son amigos ni un juego de suma cero donde lo que gane EU lo pierden los otros dos, en materia de reglas de origen en acero, aluminio, manufactura industrial e industria automotriz (ligeros y pesados). Se trabaja en un esquema de incremento del contenido regional, progresivo y puntual, donde se incluyan fronteras arancelarias unificadas para cadenas estratégicas o partes de la cadena estratégica (no una unión arancelaria), y donde la reducción del déficit comercial extrarregional vaya de la mano con la reducción del déficit comercial bilateral. Mantener el T-MEC es la piedra angular de la negociación, pero el Fortress North American, se define en productos específicos, con nuevos equilibrios, y siempre y cuando para México y Canadá se mantenga un trato significativo y preferencial frente al resto del mundo. Las fronteras arancelarias unificadas están orientadas a evitar el transshipment, pero no para tener una sola política arancelaria.