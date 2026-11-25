Ayer se despidió Moisés Chávez (el empresario costarricense propietario del Grupo Omni Latam) de Bankaool y reasumió la presidencia del Consejo de Administración Bradley Hanson, estadunidense y quien siempre se mantuvo como miembro del consejo en espera de que el cambio de control fuera aprobado.

No fue una decisión que quisieran ambos, sino que el cambio de control no fue aprobado por las autoridades financieras, y luego de cuatro años y pese a la inversión realizada en la plataforma, el core, el rediseño de imagen, realineación de productos y cumplimiento con toda la certificación de proveedores, procesos antilavado, etcétera.

Le digo que es una historia para reflexionar porque algo ha cambiado con el escrutinio que han puesto el secretario de Hacienda, Edgar Amador, y la gobernadora del Banco de México, en los procesos de compra y venta de instituciones financieras reguladas y, no sólo por lo ocurrido con las entidades financieras designadas por el FinCEN hace un año, sino porque los procesos de verificación de origen de recursos se han afinado.

Digamos que quien pretenda asumir el control de una entidad supervisada, sea banco, casa de bolsa, transmisor, sofipo, soca, no podrá llegar con el “ya le pagué las acciones”. La ley indica que antes de concretar una operación de compra, venta o cesión de derechos, tiene que ser autorizada por la CNBV, opinada por Banxico, y aprobada por la Junta de Gobierno de CNBV bajo la presidencia del titular de la SHCP, y eso incluye pasar por la UIF.

Lección, no. Reaprendizaje sí. Hay más de una decena de entidades que son un cascarón y sus dueños buscan recuperar valor.

Lo que sí pienso es que la autoridad, no debiera tardarse cuatro años para resolver un cambio de control o una fusión, más si el expediente del comprador ha pasado la prueba de fuego y le vuelven a pedir todo el expediente actualizado hastacuatro o cinco veces con meses de diferencia. ¡Eso es ineficiencia de la supervisión!

Brad Hanson tendrá que buscar un nuevo comprador, pero esta vez, primero deberá asegurarse que pase la prueba de fuego de la comprobación del origen de sus recursos. Las cuatro autoridades opinaron igual, así que ¡ni hablar!

Bankaool es dirigido desde julio por Javier Lira Mariel.

DE FONDOS A FONDO

#BancoPlata… Banco Plata, que dirige Neri Tollardo, inicia hoy el ofrecimiento de servicios financieros para Personas Físicas con Actividad Empresarial (Pefaes), Resicos y pequeñas y medianas empresas, teniendo como eje la habilitación de una cuenta Plata Negocios en 24 horas. Se trata de un producto enfocado y desarrollado en una plataforma digital integral que resuelve las tareas administrativas (facturación fiscal y bancarias del negocio, desde el manejo de flujos, pago de facturas o recibos de honorarios, pagos de impuestos, servicios, etcétera. La solución permite realizar transacciones rápidas, sin token, sin tanto trámite para abrir una cuenta pyme como ocurre en los portales y aplicaciones de los bancos legacy, incluyen pagos, transferencias, SPEI, sin comisiones adicionales, dispersión de nómina y flujos de aprobación por roles, cobros a distancia con ligas de pago (para las ventas de catalogo está muy buena), además de tarjeta de débito y crédito. Para comercios, las TPV de Plata se liberarán en el primer trimestre de 2027.

Si fueron agresivos con público en general, la estrategia de PFAE y pymes viene con todo, pues ofrece 15% de tasa anual sobre ahorro y 15% de cashback en compras con la tarjeta de débito.

#Scotiabank_México… que dirige Pablo Elek, emitió dos emisiones por un total de 11,777 millones de pesos en Cebures a plazo de tres y 7.5 años y tasas atractivas, para apuntalar su estrategia de fondeo en pesos. El total emitido en 2026 por la institución bancaria a través de la BMV, que dirige Jorge Alegria, suma 21,530 millones de pesos. México es uno de los mercados relevantes de Scotiabank, pues genera 10% de las utilidades del principal grupo financiero canadiense.