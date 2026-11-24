Fernando Chico Pardo ratifica su inversión patrimonial en Grupo Financiero Banamex y anticipa que la colocación de Banamex sigue programada para el primer semestre del año próximo, una vez que en éste concluya la “desconsolidación” de Citigroup.

Con una cartera neta que ya rasca los 600 mil millones de pesos en crédito y captación que supera los 800 mil millones, afirma que en los últimos 12 meses se han preparado para realizar la oferta pública que se realizará una vez que estén listas las autorizaciones y las condiciones de mercado sean propicias.

“No llegamos a Banamex para administrar una historia extraordinaria. Llegamos para construir el siguiente gran capítulo de esa historia. Estamos trabajando mucho con Citi y los bancos más importantes del mundo para salir al mercado”, confirmó. Reconoce que aún tienen alrededor de 250 a 270 contratos de asistencia técnica, con fechas determinadas de terminación con Citi y, para eso, el equipo que encabeza en la Dirección General Edgardo del Rincón, tiene el desafío de, una vez desconectados, tener la infraestructura humana y tecnológica de punta bajo gestión única de Banamex, ponerlos a punto y hacerlo mejor.

Contar con las plataformas y equipos necesarios para expandir las operaciones de crédito, captación, inversión, banca mayorista, profundización de presencia pyme, regional y minorista, con tecnología probada y escalable, apoyada en IA para garantizar la oferta de servicios al cliente en todas sus dimensiones. “En esto estamos ocupados”, describió.

Del Rincón confirma que la compra de la casa de bolsa para apuntalar sus operaciones de banca de inversión y corporativa está en el proceso de revisión con las autoridades (siguen revisando la CB de Credit Suisse) y el equipo encabezado por René Pimentel ha iniciado el proceso de atención de clientes corporativos, lo que se ha facilitado con la recuperación del control del servicio de nóminas y transaccionales ligados a grandes tesorerías.

En cuanto a la apuesta tecnológica “que no concluye en una app”, sino en toda la gama de servicios financieros de un banco líder, Chico Pardo informa que mayor inversión en este año se ha dedicado a fortalecer sus capacidades digitales con la tecnología de IA más avanzada. “No vamos a escatimar inversión ni esfuerzo” porque ya se tienen avances concretos, con 72% de los clientes digitales, 97% del total de transacciones ocurren en el canal digital y se registran 192 millones de transacciones digitales al mes. Se invierten entre 400 y 500 millones de dólares anuales en las plataformas digitales propias. La competencia de los nuevos bancos digitales, reconoce Del Rincón, es respetable y le damos seguimiento muy puntual de penetración de mercado, pero la recuperación del liderato se construye día a día y no partimos de cero, sino de una estrategia creada en México y para México.

Los resultados al tercer trimestre de 2026 confirman que nuestra estrategia es la correcta, dice Del Rincón: #1 en activos totales bajo gestión (afore + fondos de inversión), que representan casi 6% del PIB de México; #2 en tarjetas de crédito, que representa 25% del mercado; #3 en préstamos sin garantía (personales y nómina); #4 en depósitos con el costo de fondeo más bajo del sistema; #4 en activos totales (carteras de crédito e inversiones basadas en liquidez), la cartera comercial crece a 15% por año y la de pyme 17%, con casi 390 mil pymes atendidas.

Más de 20 millones de clientes en el grupo financiero (casi 14 millones en el banco y más de 8.5 millones en la afore, de los cuales 70% son digitales), y en tarjeta de crédito con 10 millones de clientes activos —subraya—, un capital de 23.9%, más gestión de riesgos sofisticada, permiten a Banamex un crecimiento responsable. ¡Apenas comienza la expansión!

DE FONDOS A FONDO

#Banco_Plata. Ayer publicó Excélsior una entrevista realizada por esta columnista a Oleg Tinkoff, asesor de los cofounders de Banco Plata, del que el fondo de su familia es el propietario. En ella escribí que tenía múltiples nacionalidades. Aclara que es chipriota. Ya no es ni ruso y ni estadunidense, pero viaja con frecuencia a Estados Unidos. Por cierto, los cofounders son cuatro. Neri Tollardo, el CEO; David Isakhanian, el CMO; Danil Anisimov, el CTO, y Alexander Bro, el CFO y quien normalmente participa en todas las rondas de inversión.