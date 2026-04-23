Banamex, la OPI hasta 2027, pero sin Romo

Manuel Romo dejará la dirección de Banamex, habiendo lidereado en México y bajo el ojo supervisor de Ernesto Torres Cantú, director internacional de Citi desde septiembre de 2023, tanto la separación de los dos bancos, Banamex y CitiMéxico, como la consolidación del balance independiente de Banamex. Seguramente había desgaste porque la tarea no fue fácil en estos tres últimos años, pero Romo se va satisfecho por lo alcanzado y el momentum de crecimiento en que deja a Banamex, y con un proyecto de vida distinto: impulsar una empresa sin fines de lucro con su familia, dedicada a proyectos de desarrollo social. Le seguiremos huella.

Desde el cierre de 2025, y al corte del primer trimestre, Banamex ha mantenido una tasa de crecimiento del balance de crédito de doble dígito, con foco ahora en empresas medianas y pequeñas, y reconstruyendo la estructura de atención corporativa a paso veloz. Su balance supera un millón de millones de pesos, y su capital se acerca a los 200 mil millones de pesos. Respecto al regreso de Edgardo del Rincón a Banamex, él hacía buena mancuerna con Torres Cantú durante su carrera previa y posterior a la llegada de Jane Fraser a Citi, cuando en 2019 decide aceptar la dirección general de BanBajío. Su conocimiento bancario es muy sólido y, también de los retos que enfrenta el sistema, considerando que sólo del balance, cerca de 500 mil mdp están concentrados en el negocio de tarjetas de crédito, es evidente que hay mucho que potenciar ahí, pero también diversificar en la banca de consumo, comercial y corporativa. La captación de Banamex crece a digito simple en un entorno de tasas a la baja, su costo de fondeo es bajísimo, pero hay un nuevo impulso en mercados regionales que requieren ojo experto y en eso Del Rincón es muy bueno, pero tiene el nuevo reto que ha impuesto Fernando Chico Pardo, presidente del Consejo de Administración del Grupo Financiero Banamex, que es terminar la relación accionaria con Citi. Recordemos que con la venta a Chico Pardo (25% de acciones), queda aún en proceso de ejecución la venta de 24% al grupo de prominentes inversionistas y family offices, cuyo proceso de autorización avanza en México y se espera concretar antes de que concluya junio.

En febrero, llegaron a un acuerdo para vender otro 24% a un grupo de inversionistas prominentes (operación estimada en 2,500 mdd 43 mil mdp a valor en libros).

Pero para Citi, según lo dicho por la propia Fraser la fase para la “desconsolidación” de Banamex de los resultados de Citi, ocurrirá “a principios” de 2027 y, si las condiciones de mercado para entonces son adecuadas y las aprobaciones regulatorias están listas se procederá a la colocación de 51% de las acciones en los mercados. Igual, la fecha en el limbo.

Fraser no anticipa ninguna venta adicional de “paquetes” accionarios fuera del que está en ejecución, pero para Fernando Chico y sus hijos Felipe, Andrés y Pablo Chico Hernández, también integrantes del Consejo de Administración, podría haber una propuesta que permita reducirla posición mayoritaria que aún conserva Citi. Recuerde que, para Fernando Chico, la prioridad es recuperar el espíritu del Banco Nacional de México, mejorar la plataforma tecnológica para apalancar el crecimiento con inteligencia, humana y artificial, y arrancar la colocación de crédito empresarial y los servicios financieros corporativos. De aquí al 1 de junio, el relevo de dirección será una buena transición institucional, pues el mismo Manuel y Edgardo, son buenos amigos.

DE FONDOS A FONDO

#SuCarne se centra en la producción y procesamiento de proteína animal, por lo que no contempla procesos asociados a emisiones de plomo como establece el estudio realizado sobre emisiones de distintas empresas en Nuevo León, por el TEC-Salud y, dado que cumple con las certificaciones de Semarnat para el Registro Nacional de Emisiones, reconoce la necesidad de atender con rigor cualquier tema de salud pública, en especial aquellos que involucran infantes, por lo que considera que el análisis de este tipo de situaciones se sustente en “información técnica verificable”. Tema para el góber naranja, ¿No cree?