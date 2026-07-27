Architect Capital, interesado en México

Es de llamar la atención, particularmente del US Treasury, que encabeza Scott Bessent, y con quien el secretario de Hacienda, Edgar Amador, ha establecido una fluida comunicación, la proliferación de solicitudes de “cambio de control”, de bancos, sofipos y casas de bolsa o transmisores de dinero en México, por agentes que sorprenden por su “interés” en participar en el mercado financiero “subatendido” en México.

Mientras aquí la fila crece, en Estados Unidos, esta semana, Bessent preside la primera reunión del Grupo de Trabajo sobre Fraude y Estafas de Pago del Departamento del Tesoro, con la intención de que la coordinación y esfuerzo integral de las agencias de servicios financieros (UIF y CNBV sería el caso), telecomunicaciones (CRT) y Tecnología (CNA) y Banxico, identifiquen para desmantelar las redes de fraude o lavado de dinero que se tejen con instituciones “cascarón”, que se escudan en políticas como la necesaria penetración y democratización de los sistemas financieros formales, para ingresar al sistema, sin probar el origen de los recursos con que compran, y la disponibilidad efectiva del capital para operar por al menos tres años continuos, como se ha aplicado en regla a los bancos autorizados a partir de 2024.

En México, están formados en la ruta de autorizaciones y cambio de control por bancos en venta, cinco sobrepreciados bancos, más ocho solicitudes pendientes. Sume tres interesados en casas de bolsa.

Resulta que Intercam Banco, filial del Grupo Financiero Intercam, que encabezó Eduardo García Lecuona, no se extinguió en octubre del año pasado como se informó oficialmente, a pesar de haber sido señalado por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), en los mismos términos que CIBanco y Vector Casa de Bolsa, en junio del 2025, por presunto lavado de dinero y vínculos con el tráfico de opioides y se prohibió cualquier transferencia de fondos bajo la Fend off Fentanyl Act.

Comentan que, tras la venta de activos de Intercam Banco a Kapital, que dirige René Saúl, la licencia no se vendió y quedó segmentada de la operación con Kapital, por lo que puede ponerse a la venta. El aparente interesado es el fondo de inversión Architect Capital fundado en 2020, con sede en San Francisco, y cuyo principal accionista y fundador es James Sagan, quien recientemente adquirió 16% de Only Fans en 535 millones de dólares, tras la muerte de su fundador en marzo de 2026, una operación ampliamente publicitada, pero cuya principal actividad (me refieron al fondo), es financiar startups tecnológicos y ahora, con capacidad de pagos tokenizados, con AI y agénticas.

El Only Fans es una inversión de Architect y no necesariamente quien estaría detrás de la operación. Se dice que han contratado al reconocido economista, Luis Madrazo Lajous, para ser el CEO de la propuesta.

El foco está en comercio electrónico y software como servicio (SaaS) en Latinoamérica y Estados Unidos, dan financiamiento estructurado con garantía de activos, y la lógica de esta operación –es mi opinión— no estaría en el negocio de banca de consumo, sino en el fondeo a empresas disruptivas y con potencial de crecer rápido, un área en la que en México no hay intermediarios especializados, aun cuando BBVA o Santander tengan sus brazos de inversión activos.

La noticia circuló el fin de semana, supongo que para probar reacción, señalando que estarían comprando el cascarón del Intercam Banco, a pesar de que en octubre 15 se informó que el banco, señalado por el FinCEN, entraba en proceso de disolución, toda vez que Kapital adquirió sus activos y pasivos y los efectos de su intervención no derivaron en liquidación por el IPAB, como en el caso de CIBanco.

DE FONDOS A FONDO

#SHCP... Recordará que el pasado 17 de junio de 2026 Banxico, que encabeza Victoria Rodríguez, emitió las modificaciones regulatorias para incorporar el nuevo nivel de operación de las cuentas de depósito bancario de dinero a la vista, denominado Nivel 2Bis. Pues dos meses después, a finales del mes pasado, la subsecretaria de Hacienda, María del Carmen Bonilla, ya realizó los cambios a las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, para que este nuevo nivel con montos de hasta 15 mil Udis de operación (y sólo 3 mil Udis en efectivo), pueda comenzar a operar; la CNBV, que preside Ángel Cabrera está haciendo pública en el DOF la resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito (niveles de cuenta) para que los bancos puedan, en el curso de 18 meses o antes, preparar sus sistemas para operar esta cuenta, que tiene métodos simplificados de identificación del cliente y facilita el on boarding digital sin llegar a abrir la llave del non compliance en materia de KYC y PLD.