LOS EMBLEMAS

¿Es permitido quitarle los emblemas a los coches que uno compra? ¿Todos, no sólo los de la marca, sino también los de la automotriz?

R. En el mundo automotriz existe una práctica discreta pero común: quitar los emblemas exteriores de un coche. Para muchos entusiastas, es simplemente una manera de darle al vehículo una apariencia más limpia, menos ruidosa, casi minimalista. Y, aunque a veces sorprenda, la ley no tiene mayor interés en esos pequeños logos. La identidad legal de un auto no depende de ellos, sino del número de serie, las placas y la documentación oficial. Los emblemas son, en esencia, publicidad pegada a la carrocería.

Lo que sí puede generar problemas es la intención. Quitar o cambiar los emblemas para transformar un coche en “otro” —para engañar a un comprador, simular una versión más cara o evadir controles— ya entra en el terreno del fraude. Pero hacerlo por estética, mantenimiento o gusto personal no viola ninguna norma.

En México, la legislación es clara en lo que realmente importa: que el vehículo conserve su VIN legible, sus placas visibles y sus etiquetas oficiales intactas. Nada de eso se altera al retirar un logo. Por eso, la práctica es perfectamente legal mientras no se utilice para confundir a autoridades o terceros.

A veces, un auto sin emblemas no esconde nada. Sólo refleja el deseo de su dueño de simplificar la superficie y dejar que el diseño hable por sí mismo.

COMPARATIVAMENTE

En comparación con otros países ¿cuánto gasta México en defensa?

R. México sigue siendo un país que gasta poco en defensa cuando se le compara con naciones grandes y también con países de tamaño o nivel de ingreso similar. Su inversión ronda menos de 1% del PIB, una cifra que lo coloca entre los niveles más bajos del mundo. Esta proporción contrasta con el promedio global, que supera 2%, y con potencias que destinan varios puntos de su economía a mantener fuerzas armadas amplias, tecnificadas y con presencia internacional.

Si se observa el gasto por habitante, la distancia es aún más evidente. Mientras países desarrollados invierten miles de dólares por persona en su aparato militar, México se mantiene en rangos modestos que reflejan una prioridad histórica distinta. La defensa nunca ha sido el eje central del presupuesto nacional y el país ha privilegiado otras áreas, desde programas sociales hasta infraestructura o seguridad interior de carácter civil.

Frente a países comparables de América Latina, México tampoco destaca por su gasto. Brasil, Chile o Colombia han mantenido durante años niveles más altos, ya sea por razones estratégicas, geográficas o de seguridad interna. México, en cambio, ha sostenido una política de contención presupuestal que limita la modernización y el alcance de sus fuerzas armadas.

En conjunto, el país se ubica claramente en el grupo de naciones con menor esfuerzo militar relativo, tanto por tamaño de su economía como por inversión per cápita, lo que define un perfil de defensa austero y sin ambiciones expansivas.