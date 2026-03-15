Sin maquillaje / arlamont@msn.com.mx / 15 de marzo de 2026

LA LENGUA

¿A qué se debe que parece que las serpientes siempre andan sacando la lengua?

R. Las serpientes sacan la lengua para percibir su entorno de manera química. Su lengua bifurcada recoge moléculas de olor del aire o las superficies, priorizando el olfato sobre el gusto.

Cómo funciona: la lengua capta partículas de olor en sus puntas y las transfiere al órgano de Jacobson en el paladar, un detector olfativo especializado. Este órgano procesa las sustancias químicas, proporcionando información direccional ya que cada horquilla muestrea un punto diferente.

Por qué el diseño bifurcado: la división permite un “olfato estéreo”, comparando olores de dos puntos para rastrear presas, parejas o amenazas con precisión. El movimiento crea vórtices de aire que atraen más moléculas, especialmente las aéreas.

Usos prácticos: las serpientes tocan la lengua al suelo para seguir rastros o la agitan para muestrear el aire, ayudándolas a cazar o navegar pese a su pobre visión. Los machos suelen tener horquillas más largas para encontrar hembras mediante feromonas.

HIDRATACIÓN

¿Qué me recomienda para mantener buena hidratación en mi piel?

R. El cuidado diario de la piel comienza con una regla sencilla: no usar jabón en exceso. La recomendación es aplicarlo sólo en zonas que realmente lo necesitan, como axilas, ingles, manos, pies y rostro. Esto ayuda a preservar la barrera natural de la piel, que es esencial para mantener la hidratación y evitar irritaciones.

Después del baño, el momento ideal para aplicar un humectante es dentro de los primeros dos a cinco minutos, cuando la piel aún conserva humedad. Productos como CeraVe, Cetaphil o Aveeno Intensive Repair son opciones comunes, siempre en versiones sin fragancia para reducir el riesgo de dermatitis por contacto.

Para quienes padecen resequedad extrema, aspereza o grietas, existen cremas con ingredientes exfoliantes suaves, como ácido salicílico o urea al 20%, presentes en fórmulas como Cetaphil Rough and Bumpy o CeraVe. Incluso se menciona una alternativa económica: la manteca vegetal, siempre que no sea la versión con saborizante.

Estas medidas buscan restaurar la textura y la función protectora de la piel. Sin embargo, cuando la resequedad es persistente o se acompaña de irritación, lo adecuado es acudir a un especialista para una evaluación más completa y recomendaciones personalizadas.