POPOTE

¿Hay alguna razón para usar popotes para beber?

R: El popote no es sólo un capricho, tiene razones médicas de peso. Conviene usarlo con bebidas ácidas o azucaradas como refrescos, jugos cítricos, café o vino tinto, pues reduce el contacto con los dientes y ayuda a prevenir erosión del esmalte y manchas. También es útil para personas con dientes sensibles, tras un blanqueamiento dental o para quienes usan brackets. En pacientes con dificultad para tragar por Parkinson, un derrame cerebral o movilidad reducida, el popote facilita beber con seguridad. Sin embargo, hay que evitarlo después de una extracción dental o cirugía oral, ya que la succión puede provocar el temido alveolo seco, una complicación dolorosa. Tampoco es buena idea para quienes sufren reflujo gástrico, porque la succión hace tragar más aire e infla el estómago. Y en bebés menores de un año, mejor ni intentarlo.

ANTES Y AHORA

¿Qué alimentos que antes se consideraban dañinos ahora resultan beneficiosos?

R: La ciencia ha matizado varias condenas de antaño, aunque conviene tomar los titulares virales con pinzas. La mantequilla ya no carga con toda la culpa de las enfermedades cardíacas, y ayuda a absorber ciertas vitaminas, siempre con moderación. Los huevos, satanizados en los 90, hoy elevan levemente el colesterol bueno y aportan colina, ligada a la memoria. Las papas resultan de los alimentos que más sacian. El aceite de coco genera debate, sus cetonas se investigan para el Alzheimer, pero la evidencia sigue siendo preliminar, no un tratamiento comprobado. La sal debe moderarse igual en la hipertensión, aunque el exceso de azúcar también influye en la presión. Y el café sí tiene respaldo sólido, con estudios que lo asocian a menor riesgo hepático y mayor longevidad, aunque asociación no es lo mismo que causa. La lección de fondo, ni la demonización ni la exoneración total merecen fe ciega.

ESTOICISMO VS. ESCEPTICISMO

Ayúdeme si opina igual que yo, ¿por qué deberíamos olvidar el estoicismo y recuperar el escepticismo?

R, Curiosamente, en estos momentos de pesimismo global coincido con usted. El estoicismo se volvió el suplemento emocional de moda: respira, acepta, aguanta. Funciona para manejar el estrés, pero no para navegar un mundo donde todos hablan con una seguridad que no tienen. El escepticismo antiguo ofrecía otra herramienta: suspender el juicio, examinar los argumentos y desconfiar de las verdades que llegan demasiado rápido. Durante siglos fue parte central de la educación liberal porque enseñaba a pensar sin prisa y sin dogma. Hoy, cuando cada plataforma premia la convicción inmediata, el escepticismo es casi una disciplina de higiene mental. No paraliza: invita a la duda productiva, a decir “no lo sé… todavía” antes de compartir, indignarse o pontificar.

OVA

Por qué los apellidos de las tenistas checas terminan en “‑ová”?

R. En checo, los apellidos se ajustan al género. La forma masculina suele terminar en consonante —Plíšek, Kvit, Novák— y la femenina añade ‑ová, que funciona como marca gramatical. Su origen es antiguo: ese sufijo era posesivo y señalaba “pertenencia”, de modo que Kučerová significaba “la hija o esposa de Kučera”. Con el tiempo, el sentido social se diluyó, pero la regla lingüística permaneció y hoy sigue siendo la norma en documentos, medios y deporte. Por eso vemos a Kvitová, Plíšková o Strýcová en los torneos. Desde 2022, las mujeres pueden optar por no usar el sufijo, aunque la mayoría conserva la forma tradicional.