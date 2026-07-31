Sin maquillaje/ arlamont@msn.com/ 31 de julio de 2026

EN QUÉ DEDO

¿En qué dedo se usan los anillos de divorcio?

R: La tendencia coloca el anillo de divorcio en el dedo anular de la mano derecha, justo el opuesto al que ocupó el anillo de bodas. La idea simboliza cerrar un capítulo sin borrar la mano que alguna vez llevó una alianza. Muchas personas mandan a fundir o rediseñar la joya original, convirtiendo un símbolo de compromiso en uno de reinvención personal. Joyeros reportan más pedidos de este tipo tras separaciones, sobre todo entre mujeres que buscan marcar una nueva etapa con algo tangible en lugar de guardar el anillo en un cajón.

EN EL ESPACIO

¿Cómo afecta la estancia en el espacio al cerebro?

R. La ingravidez no sólo desorienta: mueve físicamente el cerebro dentro del cráneo. Las resonancias de 26 astronautas muestran desplazamientos de hasta 2.5 mm hacia arriba y atrás, producto de la migración de fluidos hacia la cabeza en microgravedad. No es un simple “acomodo”: distintas regiones se deforman en direcciones diferentes, especialmente la corteza motora suplementaria y la ínsula posterior, áreas clave para el equilibrio y el movimiento. Cuanto más larga la misión, mayor el desplazamiento y más lenta la recuperación.

A nivel celular, la radiación cósmica y la ausencia de gravedad alteran la expresión de genes vinculados a reparación del ADN, visión, sueño y funciones sensoriales, creando una huella molecular del entorno espacial.

EXPLORACIÓN HUMANA

¿Y qué pasaría en un viaje a Marte?

R. Un viaje marciano implica seis a nueve meses de microgravedad continua, más la estancia en Marte y el regreso. Con esa duración, los estudios proyectan tres riesgos principales:

1. Cambios cerebrales acumulativos. Las deformaciones y desplazamientos cerebrales seguirían aumentando con el tiempo. Algunas persisten más de seis meses tras volver a la Tierra, lo que plantea dudas sobre la reversibilidad total en misiones de años.

2. Alteraciones cognitivas y sensoriales. La reconfiguración de redes neuronales afecta equilibrio, orientación espacial y procesamiento sensorial. La NASA ya documenta el síndrome neuro‑ocular asociado al vuelo espacial, con cambios en visión y presión intracraneal.

3. Radiación cósmica. Fuera de la protección del campo magnético terrestre, la radiación puede dañar ADN y acelerar procesos asociados a enfermedades neurológicas. Los estudios en órbita muestran reducción en la actividad de genes de reparación del ADN, un punto crítico para misiones largas.

A esto se suma el factor psicológico: meses de aislamiento, confinamiento y distancia absoluta de la Tierra.

VIGILIA Y AYUNO

¿Cuál es la diferencia entre vigilia y ayuno en la Iglesia católica?

R. La vigilia es un día penitencial en el que los católicos se abstienen de comer carne. No implica reducir la cantidad de alimentos, sino renunciar a un tipo específico de comida como signo de sobriedad espiritual. El ayuno, en cambio, exige limitar la ingesta: una comida fuerte al día y dos pequeñas que no equivalgan a una completa.

¿Cuándo se practican? La abstinencia rige los viernes de Cuaresma y el ayuno se reserva para Miércoles de Ceniza y Viernes Santo. ¿Por qué cambiaron estas normas? Después del Concilio Vaticano II, la Iglesia buscó simplificar la disciplina y subrayar el sentido interior de la penitencia, permitiendo que algunas prácticas se sustituyeran por obras de caridad.