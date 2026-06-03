Sin maquillaje / arlamont@msn.com / 3 de junio de 2026

LA PERSONALIDAD

¿Qué tanto nace con nosotros y qué tanto nos hace el mundo? ¿Qué tanto peso tiene la familia? ¿Y la escuela y las amistades?

R. Ni uno solo ni el otro. La genética no dicta tu vida, pero sí te entrega el primer borrador. Estudios citados por la BBC estiman que de 30% a 50% de los rasgos de personalidad tienen base heredada: ansiedad, sociabilidad, impulsividad, cautela. No es destino, es configuración inicial. Lo que sigue depende del entorno: familia, escuela, amistades, país, clase social. La genética marca el rango; la vida decide dónde caes. Un niño predispuesto a la timidez puede volverse seguro en un ambiente cálido o retraído en uno crítico. La incomodidad está en aceptar que no somos tabla rasa, pero tampoco marionetas biológicas. Somos una negociación permanente entre lo que traemos y lo que nos pasa.

La familia es el primer editor de tu personalidad. No inventa rasgos, los activa o los inhibe. La APA documenta que el estilo parental —cálido, autoritario, negligente— determina cómo se expresan predisposiciones genéticas. En México, donde la familia es red, refugio y control, su impacto es mayor: ahí aprendes si el mundo es seguro, si tu voz importa o si mejor callas. Un niño sociable puede volverse desconfiado en un hogar caótico; uno tímido puede florecer en un ambiente estable. La familia no define tu esencia, pero sí tu lectura emocional del mundo. Es el primer filtro, y a veces el más difícil de reescribir.

La escuela no sólo enseña materias: enseña jerarquías, reglas y pertenencia. La OCDE muestra que el clima escolar —disciplina, apoyo docente, confianza— influye en rasgos como perseverancia y autocontrol. En México, donde la escuela suele ser el primer espacio fuera del mandato familiar, se convierte en un ensayo general de la vida adulta. Ahí descubres si eres líder, espectador o rebelde. Su influencia es desigual: moldea más a quienes llegan desde entornos familiares frágiles; para quienes vienen de hogares estables, funciona como acelerador, no como molde. La escuela no define tu personalidad, pero sí tu manera de navegar el mundo: si te adaptas, si cuestionas, si sobrevives.

Las amistades y ahora los medios, ¿quién nos moldea más hoy? A partir de la adolescencia, las amistades toman el volante. La neurociencia social muestra que el cerebro adolescente busca pertenencia con urgencia quirúrgica. En México, donde la vida social es intensa y grupal, los pares definen lenguaje, riesgos, aspiraciones. Pero en 2026 hay un nuevo actor: los medios y las redes, que no forman personalidad, pero sí moldean percepciones. El Pew Research Center documenta cómo la exposición constante aumenta comparación social, ansiedad y búsqueda de validación. Las redes no cambian tus rasgos, pero sí cómo los expresas: un ansioso se vuelve hipervigilante; un narcisista encuentra combustible; un tímido se reinventa.

Hoy, amistades y medios compiten por el mismo territorio: tu identidad visible. Y ambos ganan.

“Al final, nacemos con un guion, sí… pero la vida siempre se reserva el derecho de reescritura”.

MUCHAS MÁS

¿Es cierto que estamos subestimando cuántas especies existen realmente?

R. Sí es cierto, y por mucho. Un metaanálisis publicado en 2026 por la Universidad de Arizona analizó más de 300 estudios y concluyó que, por cada especie de vertebrado conocida, podrían existir dos especies “crípticas” adicionales: animales que parecen idénticos, pero son genéticamente distintos. Estas especies han evolucionado separadamente por más de un millón de años, aunque a simple vista parezcan la misma.

Esto significa que la biodiversidad global podría ser el triple de lo que hoy creemos, y que muchas especies no descritas podrían estar ya en riesgo sin que lo sepamos.

La ciencia avanza gracias al ADN, no a la vista: el planeta es más diverso, y más desconocido, de lo que imaginamos.