Sin maquillaje/ arlamont@msn.com/ 3 de julio de 2026

LOS MÁS BAJOS

¿Cuál es el pueblo más bajo del mundo?

R: Los Mbutis del Congo son frecuentemente citados como la población de menor estatura promedio del mundo, con hombres que rondan apenas 1.37 metros. Son parte del grupo más amplio de los pigmeos del África central, que incluye también a los Baka de Camerún y Gabón.

Su baja estatura no es desnutrición ni carencia, sino una adaptación evolutiva perfectamente diseñada para la vida en la selva tropical densa: menos masa corporal significa mejor termorregulación en ambientes húmedos y calurosos, mayor agilidad entre la vegetación y menor demanda calórica en ecosistemas donde el alimento requiere esfuerzo constante para conseguirse. Existe, además, evidencia de que niveles más bajos de factor de crecimiento insulínico, el IGF-1, están genéticamente modulados en estas poblaciones. En Asia, los Sentineleses de las Islas Andamán y algunos grupos de Indonesia y Papúa Nueva Guinea también figuran entre los más bajos del planeta. La naturaleza, al parecer, tiene sus propias reglas sobre lo que significa estar a la altura.

EL HAJJ

¿Existe en otras religiones algo equivalente al hajj islámico?

R: Sí, varias tradiciones religiosas tienen peregrinaciones sagradas comparables. En el catolicismo destacan las rutas a Roma, Santiago de Compostela en España y la Basílica de Guadalupe en México, visitada por millones cada diciembre. El hinduismo tiene el Kumbh Mela, considerado el mayor gathering humano del planeta, donde cientos de millones se reúnen a orillas del río Ganges. En el judaísmo existía la obligación bíblica de peregrinar a Jerusalén tres veces al año, tradición que persiste simbólicamente hoy. El budismo tiene Bodh Gaya en India, donde Buda alcanzó la iluminación. La diferencia principal es que, en el islam, el hajj es mandatorio para quien pueda realizarlo, mientras que en otras religiones la peregrinación es voluntaria. La humanidad entera parece tener el instinto de caminar hacia algo más grande que uno mismo.

EL OLOR

¿Me puede decir si es verdad que en ciertos casos podemos oler cuando alguien está enfermo?

R: Sí, los humanos también pueden oler la enfermedad, aunque no con la precisión de un perro. Cuando alguien está enfermo, su cuerpo altera la mezcla de compuestos volátiles que libera la piel, el aliento y el sudor. Estudios muestran que infecciones virales y bacterianas modifican ese “aroma basal”, generando notas más ácidas o metálicas que muchas personas detectan sin saberlo. El sistema olfativo humano reconoce patrones sutiles y los traduce en intuiciones: “Algo huele raro”. Incluso se ha demostrado que la inflamación cambia el olor corporal en pocas horas. No es magia, es biología: el cuerpo enfermo emite señales químicas que otros cuerpos perciben. Los perros, claro, lo hacen mejor, pero los humanos no somos completamente ciegos a ese lenguaje invisible.