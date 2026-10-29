Sin maquillaje / arlamont@msn.com / 29 de octubre de 2026

LA DIFERENCIA

¿Qué diferencia hay entre tequila, mezcal y sotol?

R. El tequila proviene exclusivamente del Agave tequilana Weber azul y se produce, sobre todo, en Jalisco; su perfil es más limpio y regulado por normas estrictas. El mezcal, en cambio, puede elaborarse con decenas de especies de agave y conserva técnicas artesanales, como hornos de tierra, lo que genera notas ahumadas y una enorme diversidad sensorial. El sotol no es agave: proviene del dasylirion, una planta del norte del país, y su sabor es más herbal, seco y menos dulce. Cada destilado expresa su territorio, su historia y su método.

DE ANIMACIÓN

¿Y ahora a qué se debe que parece que de repente el cine de animación mexicano está ganando prestigio internacional?

R. El auge de la animación mexicana se explica por talento, técnica y una identidad visual propia.

Destacan artistas como René Castillo, pionero del stop‑motion con Hasta los huesos; Rita Basulto, cuya obra combina atmósferas poéticas y precisión artesanal; Sofía Carrillo, ganadora del Ariel por cortos que mezclan fantasía y crítica social, y Carlos Carrera, cuya influencia sigue marcando generaciones. Estudios como Cinema Fantasma han logrado presencia global con proyectos que dialogan con tradiciones mexicanas sin caer en folclorismo. La animación nacional se distingue por narrativas íntimas, temas sociales y una estética híbrida que combina técnicas digitales con texturas artesanales.

LA CLADO…

¿Qué es Cladophialophora bantiana, debe preocupar a México?

R. Cladophialophora bantiana es un hongo raro que puede causar infecciones graves en el sistema nervioso, especialmente en personas inmunocomprometidas. Su peligrosidad radica en que puede provocar abscesos cerebrales difíciles de tratar y con alta mortalidad. Sin embargo, los casos son extremadamente infrecuentes en México y en el mundo; no representa una amenaza poblacional ni un riesgo cotidiano. La mayoría de los contagios se relacionan con exposición ambiental en zonas específicas y condiciones médicas previas. Para la población general, la preocupación debe ser mínima. El reto para México está en la detección temprana en hospitales y en la capacidad de identificar el hongo en laboratorios especializados.

LOS CLÁSICOS

¿Por qué la lectura de clásicos sigue siendo relevante en la era digital?

R. Los clásicos sobreviven porque ofrecen marcos para entender dilemas actuales: poder, deseo, justicia, identidad. En un entorno dominado por estímulos rápidos, leer a Homero, Shakespeare o Sor Juana obliga a una atención profunda que contrasta con la fragmentación digital. Además, funcionan como un lenguaje común entre generaciones y culturas, permitiendo debates más ricos. En México, universidades y clubes de lectura han redescubierto su valor como antídoto contra la superficialidad informativa. Su relevancia no está en la antigüedad, sino en su capacidad de iluminar lo que vivimos hoy.