Sin maquillaje/ arlamont@msn.com/ 27 de mayo de 2026

EL IMPACTO

¿Qué impacto tiene la incertidumbre económica en la inversión en México?

R: La incertidumbre económica ha provocado que proyectos de inversión por miles de millones de dólares permanezcan congelados. Los analistas coinciden en que la falta de reglas claras y los cambios abruptos en la política energética y comercial han ahuyentado a los capitales más conservadores. El crecimiento económico depende de la confianza y en este momento los inversionistas prefieren observar desde la barrera antes de comprometer sus recursos en un mercado que perciben como volátil. La estabilidad no se decreta en los discursos, sino que se construye con seguridad jurídica y respeto a los contratos. Es curioso cómo esperamos que el capital sea valiente cuando nosotros mismos no parecemos saber hacia dónde vamos.

EL CALOR

¿Cómo está afectando la actual ola de calor a México?

R: Nos enfrentamos a una ola de calor que ha llevado los termómetros por encima de los 40 grados en gran parte del territorio nacional. Este fenómeno no es sólo una cuestión de incomodidad térmica, pues impacta directamente en la salud pública con un aumento crítico en casos de deshidratación y golpes de calor. La infraestructura eléctrica también padece las consecuencias debido a una demanda que supera las proyecciones de generación y distribución. Las autoridades se limitan a repetir las recomendaciones de siempre mientras la población busca alivio en un entorno cada vez más hostil. Al parecer, nuestra estrategia nacional contra el cambio climático consiste en rezar para que la próxima nube no sea un espejismo. En la Ciudad de México ya se prueban soluciones más creativas como pintar azoteas con recubrimientos reflectivos que bajan la temperatura interior y la instalación de jardines verticales que funcionan como esponjas térmicas. No son milagros, pero ayudan más que esperar a que el cielo se apiade.

NOS ENCOGEMOS

¿Por cuánto y cada cuándo nos encogemos?

R. A partir de los 40, el cuerpo empieza a rendirse con una dignidad discutible y el retroceso se vuelve visible con los años. La ciencia calcula que perdemos alrededor de 1.2 centímetros por década y que el proceso se acelera después de los 60. Los hombres suelen reducirse cerca de 2.5 centímetros entre los 30 y los 70, mientras que las mujeres pueden perder hasta 5 centímetros en ese mismo periodo gracias a los cambios hormonales que complican la densidad ósea. La explicación está en la columna vertebral. Los discos se deshidratan, se comprimen y nos recuerdan que la gravedad siempre gana. A eso se suman la pérdida de masa muscular y la postura encorvada que llega con la edad, como si el cuerpo quisiera disculparse por adelantado. La buena noticia es que el proceso se puede ralentizar con ejercicio, fuerza y huesos bien nutridos.

LA REGULACIÓN

¿Qué avances hay en la regulación de la IA en México?

R: El Senado de la República analiza actualmente diversas propuestas para crear un marco legal que regule el desarrollo y uso de la inteligencia artificial. La preocupación central de los legisladores radica en el potencial uso de esta tecnología para difundir desinformación electoral y vulnerar la privacidad mediante la creación de identidades falsas. Se busca establecer sanciones severas para quienes utilicen algoritmos con fines maliciosos sin frenar la innovación necesaria para la competitividad digital. El reto es mayúsculo dado que la tecnología evoluciona a una velocidad que la burocracia legislativa difícilmente puede alcanzar.