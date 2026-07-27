Sin maquillaje / arlamont@msn.com / 27 de julio de 2026

ALCOHOL

¿Que dicen que las heridas y raspaduras no se deben limpiar con alcohol, cierto?

R. Cierto, el alcohol isopropílico, o alcohol para fricciones, parece el desinfectante ideal para una herida abierta, pero no lo es. Aunque mata bacterias, también destruye las células sanas que la piel necesita para cicatrizar, lo que retrasa la curación y aumenta el riesgo de cicatriz. Además arde mucho, sin que ese dolor signifique mayor eficacia. Deshidrata el tejido y no limpia bien la suciedad ni la sangre seca.

Lo recomendable es lavar con agua tibia y jabón suave, enjuagar con solución salina, aplicar vaselina o antibiótico tópico y cubrir con una venda limpia. El alcohol sirve para piel intacta antes de una inyección o para desinfectar superficies, pero nunca para heridas abiertas.

BENITO JUÁREZ

¿Benito Juárez fue perfecto o también tuvo sombras?

R: Ni el héroe más querido se salva del examen histórico. Juárez suspendió garantías constitucionales varias veces y gobernó por decreto durante la intervención francesa, algo incómodo para quien hoy se venera como padre de la legalidad.

Sus Leyes de Reforma buscaban repartir tierras, pero terminaron concentrándolas en manos de hacendados, afectando a comunidades indígenas como la suya propia. También ordenó fusilar a Maximiliano, pese a las súplicas de clemencia de media Europa, decisión que unos llaman firmeza republicana y otros venganza política.

Y como todo político de su época, no fue ajeno al compadrazgo en sus nombramientos. Nada de esto lo baja del pedestal nacional. Pero recuerda que hasta los próceres de bronce tuvieron zapatos de barro.

EL MAL OLOR

¿Qué es lo que provoca el mal olor en mi sudor?

R. El mal olor del sudor casi nunca es el sudor en sí, el sudor es prácticamente inodoro. El problema aparece cuando las bacterias de la piel descomponen ese sudor y producen compuestos olorosos.

Ese olor puede ser una pista útil sobre lo que ocurre en el cuerpo:

• Exceso de bacterias - si hay humedad constante, ropa sintética o poca ventilación, las bacterias proliferan y el olor aumenta.

• Estrés - el sudor de las glándulas apocrinas (axilas) cambia con el estrés y huele más fuerte.

• Alimentos - ajo, cebolla, curry, alcohol y comidas muy condimentadas alteran el olor corporal.

• Infecciones - hongos o bacterias en pies, axilas o pliegues generan olores más penetrantes.

• Cambios hormonales - pubertad, menopausia o tiroides pueden intensificar el olor.

El mal olor del sudor suele ser una señal de bacterias activas, hábitos, estrés o infecciones leves. Si el olor cambia de forma brusca o muy intensa, conviene revisarlo.