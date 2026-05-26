Sin maquillaje / arlamont@msn.com / 26 de mayo de 2026

CAMBIA

¿Nuestra moral realmente cambia o sólo cambia el escenario donde la ejercemos?

R. Nos gusta pensar que somos más sofisticados que nuestros antepasados, pero la evidencia es menos halagadora. La moral humana cambia mucho menos de lo que creemos. Lo que sí cambia —y a gran velocidad— es el contexto donde esa moral se pone a prueba. Antes los dilemas ocurrían en la plaza del pueblo; hoy ocurren en plataformas globales donde todo es inmediato, visible y amplificado. Pero los impulsos son los mismos: deseo, miedo, poder, pertenencia.

Dante castigaba la traición en un lago de hielo; hoy la castigamos con cancelaciones y pantallas. La soberbia medieval se confesaba; la nuestra se publica. La envidia ya no mira al vecino, sino al algoritmo.

La moral no evoluciona al ritmo de la tecnología. Lo que cambia es la escenografía, no el guion. Seguimos siendo criaturas que tropiezan con los mismos dilemas, solo que ahora lo hacemos en alta definición.

100 AÑOS

Conforme va avanzando la ciencia ¿podemos esperar que sea más común vivir hasta los 100 años?

R. El asunto no es cuánto tiempo vamos a vivir, sino cómo vamos a vivir. Longevidad vs. vida saludable. La diferencia entre ambos términos es sencilla: la longevidad es la cantidad de años que vivimos, mientras que la vida saludable es la calidad de esos años. Una persona puede vivir más tiempo, pero si lo hace con dolor, dependencia o enfermedad, esos años extra tienen menos valor.

Por eso, el enfoque correcto en nuestra vida no debería ser sólo sumar años, sino cuidar cómo los vivimos. Eso implica prevenir enfermedades, movernos con regularidad, alimentarnos bien, dormir mejor y mantener vínculos y propósito. En resumen, no se trata únicamente de vivir más, sino de vivir mejor, con mayor autonomía, energía y bienestar.

Sí. La movilidad es uno de los factores más críticos, porque convierte la longevidad en una vida realmente útil y autónoma. Cuando una persona puede caminar, levantarse, subir escaleras y moverse con seguridad, conserva independencia, reduce el riesgo de caídas y mantiene mejor su salud física y mental.

En cambio, cuando la movilidad se pierde, el cuerpo entra más fácilmente en un círculo de fragilidad, dependencia y enfermedad. Por eso no basta con vivir más años; importa poder seguir haciendo las cosas esenciales de la vida con energía y control.

En este sentido, cuidar la movilidad es cuidar la calidad de vida, porque es la base de una vejez más activa, digna y saludable.

OCHO HORAS

¿Es realmente necesario dormir siete u ocho horas al día?

R. La cifra de “ siete u ocho horas” es una guía, no un mandamiento biológico. Lo importante no es el número, sino cómo duerme tu cerebro. Hay personas que con seis horas de sueño profundo funcionan perfecto, y otras que con ocho siguen zombis porque su descanso está lleno de microdespertares, estrés o pantallas hasta la medianoche.

Los especialistas coinciden en que el sueño reparador depende de tres cosas: regularidad, profundidad y ritmo circadiano estable. Si duermes poco, pero bien, tu cuerpo lo agradece. Si duermes mucho, pero mal, no sirve.

La pregunta no es “¿cuántas horas?”, sino “¿cómo despierto?”