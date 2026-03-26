Sin maquillaje/ arlamont@msn.com/ 26 de marzo de 2026

ALERGIA AL AGUA

¿Se puede ser alérgico al agua?

R. No, no es posible ser alérgico al agua en el sentido clásico, ya que las alergias involucran respuestas inmunes a proteínas y el agua pura carece de ellas.

Sin embargo, existe una condición rara llamada urticaria acuagénica que provoca ronchas, picazón o ardor al contacto con agua, incluyendo sudor, lágrimas, sea lluvia o cualquier tipo de agua, independientemente de su temperatura.

Esta urticaria física desencadena ronchas rojas y comezón de 5 a 30 minutos después del contacto y duran 30 a 120 minutos. No es alergia verdadera, sino reacción por interacción del agua con sustancias cutáneas, como sebo, liberando histamina. Menos de 100 casos documentados en el mundo, mayormente en mujeres pospúberes.

Los síntomas y desencadenantes incluyen ronchas punzantes severas con sibilancias, dolor de cabeza o mareos. Ocurre con agua de grifo, sudor o mar, pero no por beberla usualmente. Diagnóstico por prueba de desafío con compresa húmeda. Se cura con tratamientos, con antihistamínicos, duchas cortas frías o cremas barrera. Ejemplo, Ashley White, de EU, diagnosticada a los 9 años, no puede ducharse ni sudar sin ronchas.

EL MÁS ANTIGUO

¿Cuál es el nombre más antiguo del mundo?

R. El nombre humano más antiguo registrado es Kushim, que aparece en tablillas de arcilla sumerias de alrededor del 3400-3000 a.C. en la antigua Mesopotamia (actual Irak). Este nombre surge en registros contables precuneiformes de Uruk, detallando transacciones de cebada; probablemente pertenecía a un contador, no a un rey. Kushim figura en 18 tablillas, inicialmente debatido como título, pero ahora aceptado como identificador personal.

Contemporáneos incluyen Gal-Sal (dueño de esclavos), esclavos como Enpap-x y Sukkalgir (3200 a.C.), y gobernantes egipcios como Iry-Hor (3200 a.C.).

Para nombres de lugares aún en uso continuo, Damasco (Siria moderna) es el principal contendiente, referenciado desde el siglo XV a.C. en las Cartas de Amarna egipcias como t-m-š-q. Ciudades como Jericó (9000 a.C.) son más antiguas en habitabilidad, pero su nombre Yeriho se atestigua después (siglo IX a.C.). Roma se usa desde el siglo VIII a.C.

Le comparto también que no hay nombres más antiguos porque las eras preescritura (antes de 3500 a.C.) dependían de tradiciones orales sin registros duraderos.

La escritura proto-cuneiforme para comercio capturó primero nombres cotidianos, antes que reyes o mitos. Asentamientos neolíticos como Çatalhöyük (7500 a.C.) carecen de nombres escritos de su época.