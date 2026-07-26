Sin maquillaje/ arlamont@msn.com/ 26 de julio de 2026

HÁBITOS

¿Qué hábitos me recomendaría para asegurar, dentro de lo que cabe, que voy a andar bien en mis años dorados?

R. Basado en cultura general y experiencia de vida con familiares (como mi papá) que han llegado a sus 90 bastante móviles, aquí le comparto estos 10:

1. Tome agua antes de revisar el teléfono por la mañana.

2. Haga 15 elevaciones de talón al día para apoyar el equilibrio.

3. Realice 10 repeticiones de sentado a de pie para fortalecer piernas y caderas.

4. Rote suavemente el cuello, los hombros y las caderas cada mañana.

5. Camine descalzo sobre el suelo durante dos a tres minutos.

6. Coma primero la proteína, luego los carbohidratos.

7. Practique el equilibrio sobre una pierna durante 30 segundos por lado.

8. Reciba luz solar en la mañana para regular su reloj biológico y apoyar la salud ósea.

9. Acuéstese a una hora constante para ayudar la recuperación y la función cerebral.

10. Camine y suba escaleras.

LAS BOLSAS

Acabo de ver Wimbledon y noté que la gran mayoría de los tenistas entran a la cancha con dos bolsos enormes, ¿por qué?

R. Los jugadores necesitan llevar todo lo indispensable para enfrentar horas de juego, cambios de clima y ajustes tácticos sin depender del vestidor.

¿Qué va en el primer bolso? Principalmente equipo técnico: varias raquetas con tensiones distintas, grips de repuesto y cuerdas adicionales. La tensión de las raquetas cambia con la temperatura, así que necesitan opciones para cada condición.

¿Qué va en el segundo bolso? Ropa seca para múltiples cambios, un par extra de zapatos, toallas, geles energéticos, bebidas con electrolitos y accesorios médicos como cintas o vendajes. También objetos personales que prefieren tener a la mano.

¿Por qué no cabe todo en uno solo? Porque el tenis moderno exige redundancia. Un bolso es para el equipo; el otro, para la supervivencia física. Llevar ambos garantiza que nada quede al azar en un deporte donde cada detalle pesa.

EN LA COLONIA

¿Qué vestimenta usaban las mujeres y hombres comunes y corrientes en la época de La Colonia en México?

R. La vestimenta de la época colonial en México mezclaba tradición indígena, normas españolas y recursos locales. Las mujeres comunes solían usar faldas de algodón, lino o lana, amplias y recogidas a la cintura, con forma de campana gracias a enaguas; las blusas eran piezas separadas, de mangas abultadas o cortas, y sobre los hombros llevaban una mantilla para cubrirse del sol o del frío. Los colores eran vivos, incluso entre clases populares.

Los hombres de trabajo vestían camisas sin botones, holgadas y metidas en un cinturón de tela; algunos aún usaban calzones ajustados hasta la rodilla, pero pronto los sustituyeron por pantalones anchos de lona o cuero, a veces acompañados de chaparreras. El sarape era esencial como abrigo y prenda multifuncional.