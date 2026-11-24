SIN HIJOS

¿A qué se debe que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, no tenga hijos?

R. La pregunta surge con frecuencia porque la vida familiar de los mandatarios suele despertar interés público. En el caso de la Presidenta de México, ha explicado en diversas entrevistas aspectos de su trayectoria personal, pero nunca ha convertido el tema de la maternidad en una bandera política ni en un asunto central de su vida pública. Aunque no tuvo hijos biológicos, participó en la crianza de Mariana Iván Sheinbaum, hija de su entonces esposo, Carlos Imaz. Su trayectoria estuvo marcada por una intensa dedicación a la academia, la investigación científica y, posteriormente, a la política.

Su caso refleja una realidad cada vez más común en muchas sociedades: las familias adoptan formas diversas y no todos los líderes siguen el modelo tradicional de matrimonio con hijos. Para una parte de la población, su historia también simboliza los cambios sociales experimentados por México en las últimas décadas.

LOS AGUACATES

¿Por qué los aguacates se ponen negros tan rápido?

R. Quien ha preparado guacamole conoce el problema: el aguacate luce verde y apetitoso al cortarlo, pero pocas horas después comienza a oscurecerse. Esto ocurre por un proceso natural llamado oxidación enzimática. Cuando la pulpa entra en contacto con el oxígeno del aire, ciertas enzimas reaccionan y producen compuestos que adquieren un color café o negruzco. El fenómeno es parecido al que ocurre con una manzana cortada. Aunque el cambio de color puede resultar poco atractivo, normalmente no indica que el aguacate esté echado a perder. Para retrasar la oxidación se recomienda añadir jugo de limón o lima, cuya acidez reduce la velocidad de la reacción química. También ayuda cubrir la superficie para limitar el contacto con el aire. En México, principal productor mundial de aguacate, esta pequeña batalla culinaria forma parte de la vida cotidiana.

LA IZQUIERDA Y LA DERECHA

¿Y eso de que algunos países conducen por la izquierda y otros por la derecha?

R. La diferencia tiene raíces históricas que se remontan a mucho antes de la invención del automóvil. Durante siglos, la mayoría de las personas eran diestras y preferían desplazarse por el lado izquierdo de los caminos para tener la mano dominante libre en caso de necesitar defenderse. Sin embargo, con el desarrollo de carruajes más grandes y, posteriormente, de los vehículos modernos, algunos países adoptaron la circulación por la derecha.

Francia y Estados Unidos contribuyeron a extender ese modelo por gran parte del mundo. Por otro lado, el Reino Unido mantuvo la tradición de circular por la izquierda y la transmitió a muchas de sus antiguas colonias, como Australia, India, Nueva Zelanda y Sudáfrica. Actualmente ambos sistemas funcionan con buenos niveles de seguridad. Lo importante no es el lado elegido, sino que todos los conductores respeten las mismas reglas.