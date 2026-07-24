Sin maquillaje / arlamont@msn.com / 24 de julio de 2026

OTROS QUE MATAN

Además de los tiburones, ¿qué otros peces matan gente?

R: Aunque suenan menos famosos, varios peces marinos han causado muertes humanas. La barracuda puede atacar por confusión con brillos metálicos, causando heridas graves. El pez piedra, considerado el más venenoso del mundo, esconde espinas dorsales que inyectan una toxina capaz de provocar shock y paro cardiaco si no se trata a tiempo. El pez león, aunque menos letal, causa envenenamientos dolorosos y ha matado a personas con condiciones cardiacas previas. Las rayas también representan riesgo, como lo demostró la trágica muerte del naturalista Steve Irwin en 2006 por una púa que perforó su corazón. Incluso las morenas, con su mordida fuerte e infecciones asociadas, han cobrado vidas en casos raros.

La lección es clara, en el mar hay más villanos que sólo el tiburón, y algunos ni siquiera necesitan dientes para ser mortales.

LAS CONTEMPORÁNEAS

¿Existe tal cosa como las bellas artes contemporáneas?

R. Sí, y de hecho es un debate interesante. La lista clásica de siete artes se formó hace más de un siglo, cuando el mundo creativo era mucho más limitado en sus formas de expresión. Hoy, muchos críticos y académicos hablan de nuevas artes que merecerían un lugar en esa clasificación, como la fotografía, el diseño gráfico, la moda, los videojuegos e incluso el arte digital o generado con inteligencia artificial. Algunos proponen la fotografía como el octavo arte, mientras que otros reservan ese título para los cómics o la historieta. Los videojuegos, por su combinación de narrativa, música, diseño visual e interactividad, son, quizás, el candidato más fuerte de esta época. La verdad es que el arte nunca dejó de evolucionar, sólo que ahora lo hace más rápido que la crítica que intenta clasificarlo.

Al final, mientras los académicos discuten cuántas artes existen, la gente sigue creando la número ocho, nueve y diez sin pedir permiso.

EL VELLO

Me he fijado que el vello en los brazos no crece, why?

R. El vello del brazo se mantiene corto debido a su ciclo de crecimiento, específicamente a una fase anágena (de crecimiento) breve.

Cada folículo piloso pasa por tres fases:

Anágena (crecimiento): el vello crece activamente. En el cuero cabelludo, esta fase dura de 2 a 7 años, por eso el cabello puede crecer largo. En los brazos dura sólo unos 30 a 45 días.

Catágena (transición): el crecimiento se detiene y el folículo se encoge durante unas semanas.

Telógena (reposo): el vello descansa, luego se cae y es reemplazado.

Como el vello del brazo pasa tan poco tiempo en la fase de crecimiento, nunca tiene oportunidad de superar aproximadamente entre medio centímetro y dos centímetros y medio antes de caerse y ser reemplazado.

Este límite de longitud está programado genéticamente en los propios folículos, la misma razón por la que las cejas y las pestañas también se mantienen cortas, mientras que el cabello del cuero cabelludo (y el de algunas otras zonas) puede crecer mucho más.