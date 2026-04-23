Sin maquillaje/ arlamont@msn.com/ 23 de abril de 2026

CON MOHO

Si un pan tiene algo de moho, ¿se corta el pedazo o se tira y se guarda?

R. Don Luis, la pregunta no está clara porque mezcla tres acciones incompatibles: cortar, tirar y guardar. Es como si preguntara todo a la vez sin decidir qué opción está en juego. Permítame corregir como sigue:

El problema es la estructura:

“Si un pan tiene algo de moho, ¿se corta el pedazo o se tira y se guarda?”

¿Qué se corta? ¿Qué se tira? ¿Qué se guarda? La lógica se enreda.

Éstas son tres formas correctas, según lo que desee preguntar:

1) Si quiere preguntar qué hacer con el pan:

“Si un pan tiene un poco de moho, ¿se corta la parte afectada o se tira todo?”.

2) Si quiere preguntar si conviene conservar lo que queda:

“Si un pan tiene algo de moho, ¿se puede cortar la parte dañada y guardar el resto?”.

3) Si quiere plantear las tres opciones claramente:

“Si un pan tiene algo de moho, ¿qué se debe hacer: cortar la parte afectada, tirarlo o guardarlo?”.

La respuesta es que sí, lo más seguro es tirar todo el pan si una rebanada tiene moho. En el pan blando, el moho puede extenderse por dentro, aunque sólo vea una mancha pequeña. Cortar la parte visible no garantiza que el resto esté limpio ni seguro para comer.

La excepción sería en alimentos duros y densos, no en pan.

UNO FLOTA; EL OTRO, NO

¿Por qué los limones flotan en el agua y las limas no?

R. Es principalmente por la densidad. Un limón suele tener una densidad ligeramente menor que la del agua, por eso flota, mientras que algunas limas pueden ser un poco más densas y hundirse.

Aun así, no es una regla absoluta. El tamaño, la madurez, el grosor de la cáscara y pequeñas bolsas de aire pueden cambiar si un limón o una lima flotan o se hunden.

LOS NARCISISTAS

¿Hay alguna señal corporal que ayude a identificar a los narcisistas?

R. Con gusto le comparto estas cinco señales de lenguaje corporal que pueden sugerir que habla con alguien con rasgos narcisistas (de experiencia de vida con un exjefe y un pariente político de “aquí a mi derecha”):

1. Ocupa demasiado espacio y adopta posturas dominantes.

2. Mantiene una mirada intensa y prolongada que puede sentirse intimidante.

3. Usa gestos exagerados para llamar la atención.

4. Muestra expresiones rápidas de desprecio, irritación o superioridad.

5. Invade su espacio personal o se acerca de una manera que se siente controladora.

Eso no prueba que alguien sea narcisista. El lenguaje corporal por sí solo no basta y también puede reflejar nervios, cultura o estrés. Lo más útil es observar el patrón completo de conducta con el tiempo.