EL ACENTO

¿A qué se debe que parece que el acento se pierde cuando uno canta?

R. No es magia, es fonética. Al cantar, la voz se estira, se ralentiza y se apoya en vocales largas que suavizan cualquier acento. El inglés pop dominante funciona como molde: melodías, ritmos y técnicas vocales nacieron en Estados Unidos, así que incluso un británico termina sonando “americano” cuando entra al coro. En español pasa lo mismo: un argentino o un español cantando balada pop se desliza hacia un acento neutro porque las vocales abiertas y la métrica lo empujan ahí. También influye la imitación: todos crecimos escuchando a los mismos ídolos y copiando sus gestos vocales. El acento no desaparece, se disuelve en la melodía.

EL PESO (CORPORAL)

¿Por qué la tan marcada diferencia en peso entre europeos y nosotros? Cuando viajo a Europa he notado que en general la gente es más esbelta, ¿qué será, genes?

R. La diferencia de peso promedio entre europeos y mexicanos no se explica por biología sino por entornos. En Europa occidental, las ciudades favorecen caminar: en París o Ámsterdam la gente realiza entre 6 y 8 mil pasos diarios, mientras en México el promedio urbano ronda los 4 mil. La alimentación también pesa: porciones más pequeñas, menos bebidas azucaradas y regulaciones estrictas sobre publicidad infantil y etiquetado. Además, los europeos destinan más tiempo al transporte público, lo que reduce sedentarismo. En México, la combinación de calorías baratas, movilidad centrada en el auto y jornadas laborales largas crea un entorno obesogénico. No es un tema moral: es infraestructura, políticas públicas y hábitos moldeados por el entorno.

EL BLANCO

¿Qué nos puede decir de la salud o de las emociones el blanco de nuestros ojos?

R. Dicen que los ojos son la ventana del alma, pero para un médico son también la ventana de tu estado de salud. El blanco del ojo, llamado esclerótica, normalmente es blanco o levemente marfil. Cuando cambia de color, el cuerpo está mandando una señal que vale la pena atender. Un tono amarillento puede indicar problemas en el hígado o la vesícula biliar. Un tono rojizo suele apuntar a irritación, alergia o presión arterial elevada. Un tono grisáceo o azulado puede estar relacionado con deficiencia de hierro o condiciones del tejido conectivo. El pardeamiento localizado generalmente es una acumulación de pigmento sin mayor riesgo, pero siempre conviene consultarlo. Los ojos no mienten, y tu médico tampoco debería hacerlo.

MASCULINISMO

¿Qué es el masculinismo en México?

R. Este fenómeno es global, no limitado a México. El masculinismo crece como reacción a la pérdida de privilegios que durante siglos fueron invisibles. Una filósofa citada por Le Monde (fuente sumamente confiable) sostiene que muchos hombres actúan con una sensación de impunidad heredada de un contrato social ilustrado que proclamó igualdad, aunque nunca la extendió plenamente a las mujeres. Ese pacto fundacional creó derechos universales con un sujeto implícito: el varón. El masculinismo actual expresa el malestar ante la redistribución del poder simbólico y material. A medida que las mujeres ocupan espacios antes exclusivos, algunos hombres reinterpretan la igualdad como amenaza. El fenómeno también evidencia que las democracias corrigieron leyes, pero no desmontaron las jerarquías culturales que sostenían la superioridad masculina. La igualdad formal avanza, la igualdad real sigue incompleta.