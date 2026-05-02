LA IA:/DAMIÁN ALBERTO

¿Cuál se considera que es el mayor riesgo que acarrea la IA?

R. Don Damián Alberto, le comparto que en la carrera por explotar el poder de la inteligencia artificial, solemos celebrar sus promesas: nuevos fármacos, materiales más limpios, soluciones ambientales. Pero junto a ese brillo tecnológico avanza una sombra discreta: la posibilidad de que la IA facilite el diseño de nuevas armas químicas. Las mismas herramientas que hoy aceleran el descubrimiento de medicamentos podrían, en manos equivocadas, generar moléculas tóxicas jamás vistas. Es un riesgo poco discutido y aún menos regulado.

El aprendizaje automático permite predecir propiedades químicas y explorar millones de combinaciones en minutos. Esa eficiencia, pensada para curar, también podría servir para dañar. En 2021, un grupo de toxicólogos demostró lo fácil que era “invertir” un modelo usado para diseñar fármacos: bastó pedirle que buscara compuestos altamente tóxicos. En seis horas produjo decenas de miles, algunos parecidos a agentes nerviosos como VX y otros completamente nuevos. Nadie los sintetizó, pero el mensaje quedó claro. A diferencia de los programas de armas tradicionales, aquí no se necesitan laboratorios secretos: basta software, datos y computación en la nube. Y como estas herramientas son de doble uso, sirven tanto para la medicina como para la guerra, prohibirlas es imposible. El desafío político es otro: cómo impulsar la innovación sin abrir la puerta a una catástrofe química del siglo XXI.

CUÁNDO HAY QUE LAVARLOS

¿Cada cuánto hay que lavar los jeans, realmente?

R. Mucho menos de lo que cree. El debate existe desde que Levi Strauss reforzó tela de carpas y la convirtió en pantalón hace siglo y medio. Hoy, las encuestas muestran un caos higiénico: 57% los lava cada par de usos, 29% sólo cuando se ensucian, 13% después de cada puesta y 2%… nunca. Pero los expertos coinciden en algo: el denim no es una camiseta; es un tejido que vive mejor con menos agua y menos jabón. El algodón grueso y teñido con índigo está diseñado para resistir. Lavar poco, en cambio, conserva forma, tono y textura. La frecuencia ideal depende de tres factores:

1. Uso: si no sudaste, no cocinaste y no te caíste en el pasto, no necesita lavarse.

2. Olor: el olfato es mejor guía que el calendario.

3. Tipo de denim: el crudo (raw) pide paciencia; el stretch tolera más lavadas.

La regla práctica: cada cinco a 10 usos, salvo accidentes. Y entre lavadas, airearlos funciona mejor que obsesionarse.

LOS PERDONADOS

¿A qué se debe que las celebridades “canceladas” regresan cada vez más rápido?

R. Porque la cultura pop descubrió que la cancelación es menos un castigo y más un ciclo narrativo. Antes, un escándalo podía enterrar carreras; hoy, acelera la visibilidad. La audiencia se indigna, las marcas se asustan, el personaje desaparece… y luego vuelve con documental, disculpa medida y nuevo proyecto.

Primero, la economía de la atención: un nombre polémico genera más clics que uno impecable. Segundo, la memoria digital corta: cada semana hay un nuevo drama que desplaza al anterior. Y tercero, la industria del comeback: plataformas y productoras saben que la redención vende tanto como la caída.