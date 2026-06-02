Sin maquillaje / arlamont@msn.com / 2 de junio de 2026

LAS MANCHAS

¿Se pueden quitar las manchas de aceite en la ropa?

R. Sí, casi siempre. Las manchas de aceite son tercas porque el aceite repele el agua, así que un lavado normal sólo las dispersa. El truco es usar desengrasantes y absorbentes antes de lavar y evitar cualquier calor hasta que la mancha desaparezca.

El aceite se adhiere a las fibras —sobre todo algodón y felpa— y el calor de la secadora puede “fijarlo”. Para un hoodie, el método más efectivo es simple: retira el exceso, coloca un cartón dentro para que no traspase, aplica jabón de trastes transparente, frótalo suavemente, deja actuar 15 minutos y enjuaga con agua fría o tibia según la etiqueta. Luego lava normal y sécalo al aire para verificar que la mancha se fue.

Si persiste, usa bicarbonato para absorber más aceite y repite el jabón. Lo esencial: nunca secadora hasta que esté impecable.

LA INFLADA

¿Por qué nos inflamamos cuando volamos?

R. La culpa no es del sándwich del aeropuerto, sino de la presión de la cabina. Aunque un avión vuela a unos 12 mil metros, el interior está presurizado como si estuviéramos a 2 mil 400 metros. Esa diferencia hace que el aire atrapado en las cavidades corporales —intestinos, estómago, oídos— se expanda. El resultado es familiar: oídos tapados, abdomen tenso y una sensación de plenitud que no corresponde con lo que comimos.

A esto se suma la hipoxia leve, la reducción de oxígeno disponible en altura. Con menos oxígeno, las enzimas digestivas trabajan más lento y el movimiento del tracto gastrointestinal se vuelve perezoso. La digestión se ralentiza, los gases se acumulan y la inflamación aumenta.

Volar no nos hincha por comer mal, sino porque nuestro cuerpo funciona distinto en un ambiente presurizado y con menos oxígeno.

LA MOSCA

¿Si una mosca cae en tu comida debes tirarla?

R. La respuesta corta: no siempre, pero conviene entender el riesgo. La mosca común vive entre basura, heces y materia en descomposición, y carga bacterias como Escherichia coli o Salmonella. Sin embargo, cuando se posa en un plato sólo permanece unos segundos y la transferencia real de microbios es limitada. Si cayó en un alimento seco —pan, tortilla, fruta entera— basta retirarlo. El problema aumenta con comida húmeda o caliente, donde las bacterias se multiplican rápido. En esos casos, especialmente con salsas, carnes o lácteos, es más prudente desechar la porción contaminada. La regla práctica es simple: evaluar el tipo de alimento y el tiempo de contacto. La mosca molesta, pero no siempre arruina la comida.

POR QUÉ LA A

¿Por qué la letra A es la primera del alfabeto y quién decidió el orden?

R. La A encabeza el alfabeto porque desciende de un antiguo signo fenicio llamado aleph, que representaba la cabeza de un buey. No era vocal: era un sonido gutural. Cuando los griegos adoptaron el sistema, lo transformaron en alpha, lo convirtieron en vocal y mantuvieron su posición inicial. De ahí pasó al alfabeto latino y, por extensión, al español. El orden no es casual: los fenicios organizaban sus signos siguiendo una secuencia memorizable, casi como una canción primitiva, y esa estructura sobrevivió milenios.

El alfabeto, por tanto, no es una obra de lingüistas sino una herencia comercial. Los fenicios, grandes navegantes, necesitaban un sistema rápido para registrar mercancías. Su orden se volvió estándar porque funcionaba. Que hoy sigamos empezando por la A es un recordatorio de que la globalización no la inventó Silicon Valley, sino unos mercaderes del Mediterráneo oriental.