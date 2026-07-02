Sin maquillaje/ arlamont@msn.com/ 2 de julio de 2026

ESTUDIOS SUPERIORES

¿Qué porcentaje de mexicanos cuenta con estudios de licenciatura o doctorado?

R: Según datos recientes del Inegi, aproximadamente 18% de la población mexicana mayor de 15 años cuenta con estudios de nivel licenciatura o equivalente. Es un avance notable frente a generaciones anteriores, pero aún refleja brechas profundas entre zonas urbanas y rurales, y entre estados como Ciudad de México o Nuevo León frente a Chiapas o Oaxaca. En cuanto al doctorado, las cifras son considerablemente más modestas: menos de 0.5% de la población adulta ha alcanzado ese nivel de estudios, lo que coloca a México por debajo del promedio de los países de la OCDE, donde el porcentaje ronda 1.2 por ciento. El Conacyt, hoy Conahcyt, ha impulsado becas para posgrado durante décadas, pero la inversión en ciencia y educación superior sigue siendo insuficiente frente a la demanda. En México, tener doctorado no sólo es un logro académico, es casi un acto de fe.

70, 80 Y 90 EN FRANCÉS

¿Por qué los franceses no tienen palabras para “setenta”, “ochenta” y “noventa”?

R. Tienen: setenta, ochenta, noventa... pero estas palabras han desaparecido de Francia, mientras que han permanecido en Bélgica (donde, sin embargo, se usa “ochenta” y no “ocho”) y en Suiza. Puedes hablar así en otro lugar, pero te verán raro.

Esto es aún más cierto en Estados Unidos, donde la mayoría de la gente no sabe que estas palabras existen. Allí no sería como en Francia: la gente no lo entendería. Por ejemplo, una YouTuber de Quebec fue de prácticas recientemente a Valonia y se sorprendió mucho de que este sistema decimal se utilizara en la escuela allí.

Noventa, se debe a que es un sistema numérico vicesimal (o vigesimal), utilizado con frecuencia por celtas y francos.

Así que son bloques de 20. Hay cincuenta 20 en cien, entonces un veinte es 20, dos veinte es 40, tres veinte es 60, ochenta es 80 y cinco veinte es 100.

Antes de la Revolución Francesa coexistían varios sistemas digitales, pero la revolución impuso un sistema en detrimento de los demás. En América, no estoy seguro... tal vez las regiones de donde procedían los colonos empleaban todas el sistema vicesimal o fueron los religiosos los que impusieron esta norma en el siglo XIX.