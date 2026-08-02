CREMANT

¿Qué es un vino crémant y qué marcas se consiguen en México?

R. Un crémant es un vino espumoso francés elaborado con el método tradicional (el mismo de Champagne), pero producido fuera de la región de Champagne. Por eso suele ofrecer calidad alta a mejor precio. Hay crémants de Alsacia, Borgoña, Loira, Jura y Burdeos. Suelen ser más frescos, menos ostentosos y perfectos para quienes quieren burbujas finas sin pagar precios de Champagne.En México, las marcas disponibles dependen de importadores y tiendas especializadas. Entre las opciones que aparecen en catálogos accesibles desde México destacan: Louis Bouillot Crémant de Bourgogne y Lucien Albrecht Crémant d’Alsace son dos de los crémants más comunes en distribución internacional y suelen llegar a México vía tiendas gourmet, clubes de vino y plataformas de importación.

CUÁL SUENA MEJOR

¿Qué idioma se escucha mejor?

R: Depende de qué diga y en qué contexto, la verdad. Cada idioma brilla en su propio terreno. El español suena solemne y cálido a la vez, ideal para hablarle a Dios o para declarar amor con dramatismo. El francés tiene esa cadencia suave que parece hecha para seducir. El italiano es puro gesto y melodía, perfecto entre amigos y sobremesas largas. El alemán suena firme y directo, útil cuando hay que dar órdenes claras. Carlos V, el emperador que gobernó medio mundo, lo resumió mejor que nadie cuando dijo que hablaba español con Dios, francés con las mujeres, italiano con los amigos y alemán con su caballo.

LA COMIDA

¿Qué comen los futbolistas durante el Mundial?

R: Los futbolistas siguen planes nutricionales muy estructurados. La base son carbohidratos como pasta, arroz y papa para sostener la energía durante 90 minutos de esfuerzo. Complementan con proteína magra como pollo, pescado y huevo para la recuperación muscular. La hidratación es clave, sobre todo por el calor del verano estadunidense, con bebidas que reponen electrolitos. Las comidas previas al partido se sirven entre tres y cuatro horas antes del silbatazo inicial, ligeras y fáciles de digerir. Después del juego llegaban los licuados de proteína y alimentos antiinflamatorios como bayas y pescados grasos. Cada selección viajó con su propio chef y nutriólogo, ajustando el menú a cada jugador. Algunos son estrictos como monjes, otros se permiten un gusto para no perder la cordura. Al final el verdadero secreto no está en el plato, sino en meter el balón en la portería contraria.

FRESCO

¿Qué ropa ayuda a mantenerse fresco durante una ola de calor?

R. Busque prendas de algodón ligero o lino, porque permiten que el sudor se evapore, es el mecanismo más eficiente para liberar calor. Las telas sintéticas atrapan humedad y elevan la sensación térmica. La ropa debe ser holgada, no pegada al cuerpo. El aire que circula entre la piel y la prenda funciona como un aislante natural que evita el sobrecalentamiento. Los colores claros reflejan la radiación solar y reducen el calentamiento superficial. Evite capas, leggings y mezclas sintéticas.