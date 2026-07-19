Sin maquillaje / arlamont@msn.com / 19 de julio de 2026

EN EL ESPACIO

¿Cuántos astronautas han fallecido realmente fuera de la Tierra?

R. Ninguno. Aunque suene sorprendente, ningún astronauta ha muerto en el espacio exterior. Las tragedias ocurrieron durante lanzamientos, reentradas o entrenamientos, pero nunca en órbita. Los casos más conocidos son el Challenger en 1986 y el Columbia en 2003, ambos dentro de la atmósfera. La única excepción cercana es la tripulación del Soyuz 11, que falleció en 1971 por una despresurización al regresar, pero ya estaban en fase de descenso. El espacio es letal, pero las agencias han sido extremadamente rigurosas con protocolos y redundancias. El riesgo sigue ahí: radiación, microbasura orbital, fallas de presión. Para seguir el tema, vale revisar la historia de las misiones Soyuz y los avances en seguridad espacial.

PASTA DE DIENTES

¿Existe realmente una “mejor” pasta de dientes para proteger el esmalte?

R. La clave no está en la marca, sino en la formulación. Las pastas más efectivas para proteger el esmalte contienen fluoruro (1,000 a 1,500 ppm), agentes remineralizantes como hidroxiapatita y compuestos que reducen la erosión ácida. Las versiones “blanqueadoras” suelen ser más abrasivas y pueden desgastar el esmalte si se usan a diario. También importa la técnica: cepillarse con demasiada fuerza daña más que cualquier pasta. Para quienes tienen sensibilidad, conviene buscar productos con nitrato de potasio. El esmalte no se regenera, sólo se fortalece. Para profundizar, revisa la evidencia sobre hidroxiapatita y el papel del fluoruro en la remineralización.

Mi dentista me dice que Colgate Total, Colgate Triple Acción, Oral-B Pro-Expert, Sensodyne (la mayoría de sus líneas), son las que recomienda para proteger el esmalte.

LA MEMORIA ANIMAL

¿Tienen buena memoria los perros y los gatos?

R. Más de lo que creemos. Los perros poseen una memoria asociativa muy fuerte: recuerdan rutas, voces, gestos y rutinas con precisión. También muestran algo parecido a la “memoria episódica”, es decir, la capacidad de recordar acciones recientes sin entrenamiento explícito. Los gatos, por su parte, tienen una memoria espacial notable: identifican lugares seguros, escondites y patrones de comportamiento humano. Ambos recuerdan experiencias negativas durante años, lo que explica miedos persistentes a veterinarios o ruidos. No son memorias “humanas”, pero sí sistemas complejos adaptados a su supervivencia.

GRASA ABDOMINAL

¿Qué es lo que me puede recomendar para eliminar grasa abdominal?, ¿qué funciona realmente?

R. La grasa del abdomen es la más terca porque responde a hormonas como el cortisol y la insulina. No existe un ejercicio que la elimine de forma localizada; los abdominales fortalecen el músculo, no queman grasa. Lo que sí funciona es una combinación de déficit calórico moderado, aumento de proteína, reducción de azúcares simples y actividad física constante.