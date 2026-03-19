Sin maquillaje/ arlamont@msn.com/ 19 marzo 2026

MÉXICO O GUATEMALA

Hipotéticamente, ¿quién ganaría si México decide invadir Guatemala?

R. México y Guatemala mantienen una relación basada en cooperación y estabilidad regional, y ambos países están orientados doctrinalmente a la defensa de su territorio, no a conflictos interestatales.

Por ello, un escenario de confrontación no sólo sería incompatible con el derecho internacional, sino también contrario a la tradición diplomática mexicana, que privilegia la no intervención y la solución pacífica de controversias. En cuanto a capacidades, México posee Fuerzas Armadas mucho más grandes y con mayor infraestructura.

Su Ejército, Fuerza Aérea y Marina operan en dos océanos, cuentan con academias consolidadas, logística amplia y experiencia en misiones de seguridad interior, protección civil y apoyo humanitario.

Aunque su gasto militar es bajo como proporción del Producto Interno Bruto, en términos absolutos sostiene una estructura compleja y profesional.

Guatemala, por su parte, mantiene fuerzas armadas más reducidas y con un presupuesto limitado. Su ejército está enfocado en vigilancia territorial, combate al crimen organizado y apoyo a la seguridad interna. La fuerza aérea opera aeronaves ligeras y la marina tiene capacidades costeras y fluviales. Su misión es esencialmente defensiva y de apoyo civil.

En conjunto, México cuenta con capacidades superiores en tamaño, equipamiento y logística, mientras que Guatemala opera fuerzas más pequeñas y orientadas a necesidades internas. Ninguno de los dos países está diseñado ni preparado para conflictos entre Estados, y cualquier ruptura dañaría profundamente la estabilidad regional y los intereses de ambos.

LA MÁS ANTIGUA

¿Cuál es la historia más antigua del mundo?

R. Cuando pensamos en relatos antiguos, solemos citar a Shakespeare, Beowulf, o las epopeyas de Homero. Pero si viajamos mucho más atrás, descubrimos que la narración humana es tan antigua como la escritura misma. La historia más antigua conocida es El descenso de Inanna al inframundo, un poema sumerio grabado en tablillas de arcilla hace más de 4,000 años en Mesopotamia. Narra el viaje de la diosa Inanna a la tierra de los muertos, su muerte simbólica y su regreso, un ciclo que refleja temas universales: poder, sacrificio y renacimiento. Otras narraciones igualmente antiguas incluyen el Poema de Gilgamesh, también sumerio, que explora la amistad, la mortalidad y la búsqueda de sentido. Aunque su versión más completa es posterior, sus raíces orales se remontan a la misma época.

Estas historias no aparecen en cursos universitarios comunes, pero revelan algo esencial: antes de héroes griegos o reyes medievales, ya contábamos relatos para entender quiénes somos y qué tememos. La literatura, en su forma más primitiva, nació cuando alguien decidió grabar en arcilla lo que antes sólo vivía en la voz humana.