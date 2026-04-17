Sin maquillaje/ arlamont@msn.com/ 17 de abril de 2026

CORTESÍA

Dígame algo que me intriga, ¿vale la pena o no ser cortés con los asistentes de voz y las IA? Yo siempre pido “por favor” y doy las “gracias”, ¿es una pérdida de tiempo y esfuerzo?

R. Yo digo que, por lo general, es buena idea ser cortés con los asistentes de voz y las inteligencias artificiales (IA), aunque la propia IA no «sienta» la cortesía del mismo modo que lo hace una persona. Los principales beneficios son para usted: la cortesía puede hacer que sus instrucciones sean más claras, reforzar sus buenos hábitos y lograr que la interacción resulte más natural y cómoda. Si busca la versión más breve: diga «por favor» y «gracias» cuando le resulte natural, pero no se agobie pensando que debe mantener una cortesía formal por el bien de la IA. Una solicitud reflexiva y concisa suele ser más importante que un exceso de formalismos; además, algunas fuentes señalan que existe un punto de equilibrio en el que las instrucciones respetuosas resultan útiles sin caer en una verbosidad innecesaria. La cortesía hacia la IA puede favorecer una comunicación más clara y mejorar la calidad de la respuesta, ya que a usted le impulsa a formular su solicitud con mayor cuidado. También puede ayudar a preservar sus hábitos de comunicación cotidianos, dado que la forma en que nos dirigimos a las máquinas puede acabar influyendo en la forma en que nos dirigimos a las personas. Si utiliza un asistente de voz para realizar una tarea rápida, no hay necesidad de darle demasiadas vueltas ni de añadir palabras superfluas que le hagan perder tiempo. Para un uso puramente transaccional, basta con una orden directa, siempre y cuando sea clara. Finalmente, creo que se debe ser cortés por norma general, ya que no le cuesta casi nada y aporta beneficios a sus propios hábitos y a la claridad de su comunicación. No obstante, no trate a la IA como si fuera una persona que necesita cuidados emocionales, a menos que adoptar ese tono le ayude, sencillamente, a comunicarse mejor.

¿MAGNA?

¿Vale la pena ponerle gasolina Premium al coche?

R. La respuesta honesta: casi nunca vale la pena pagar gasolina Premium, y menos con los precios actuales… a menos que su coche realmente la necesite. Y la mayoría no la necesita.

La verdad incómoda: la gasolina Premium es como ese vino carísimo que compra “por si acaso”: le hace sentir virtuoso, pero su coche probablemente ni se entera. Si su motor está diseñado para 87 octanos, ponerle 91 es como darle agua alcalina: suena sofisticado, pero no cambia nada.

Cuándo SÍ sirve:

• Su coche lo exige (motores turbo de alta compresión, ciertos alemanes, deportivos).

• El manual dice “premium required”.

• Escucha knocking (golpeteo) con regularidad, lo cual es raro en autos modernos.

En esos casos, sí: la Premium evita daños y mantiene el rendimiento.

Cuándo NO sirve:

• Si el manual dice “regular” o “premium recommended”.

• Si su coche es un sedán normal, SUV familiar, pick‑up estándar, etcétera.

• Si lo hace “para que el motor esté más limpio” (mito).

• Si cree que le dará más potencia o rendimiento (otro mito).

Su coche ajusta la combustión automáticamente. No se vuelve atleta olímpico por tomar Premium y puede seguir esta regla práctica si es que el coche es:

• Turbo europeo.

• Deportivo.

• Motor pequeño, pero muy comprimido… probablemente sí requiere Premium.

El factor precios: con los precios actuales, pagar Premium sin necesitarla es dejar propina a la gasolinera. Generosa, además.