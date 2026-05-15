Sin maquillaje / arlamont@msn.com / 15 de mayo de 2026

SIEMPRE TARDE

Don Alfred, ¿qué me recomienda que se puede hacer con gente que siempre está tarde, tanto familia como gente del trabajo? A mí se me hace una gran falta de respeto.

R. La impuntualidad crónica no es logística: es comunicación. El mensaje, intencional o no, es “mi tiempo vale más que el tuyo”. Por eso irrita tanto. Pero hay formas de manejarlo sin convertirlo en drama. Con familia, funciona la consecuencia natural: si la comida era a las 2, se sirve a las 2. El que llegue tarde se integra como pueda. Sin sermones; sólo reglas claras. Ejemplo: “Salimos a las 7; quien no esté, nos alcanza allá”. En el trabajo, lo más eficaz es mover la responsabilidad al proceso. Reunión a las 10 significa empezar a las 10, no cuando llegue el último. Quien se incorpora tarde recibe un resumen breve y seguimos. El grupo deja de premiar el retraso. Y si alguien insiste, basta una frase neutra, pero firme: “Para mí, la puntualidad es respeto; necesito que lo tomemos en serio”.

LA IA Y LA CIENCIA/TENSY

Don Alfredo, ayúdeme con esto, ¿al final de cuentas, la IA beneficiará a la ciencia o la perjudicará?

R. TENSY, ambas cosas son ciertas a la vez. La IA ya está acelerando descubrimientos científicos: desde predecir estructuras de proteínas hasta mejorar pronósticos meteorológicos y modelar sistemas complejos, pero el mismo poder trae riesgos: decisiones basadas en modelos sesgados, pérdida de habilidades humanas, investigación difícil de verificar y la posibilidad de usos abiertamente dañinos si no hay supervisión ética. La IA no es buena ni mala; amplifica lo que ya somos. Puede impulsar la ciencia como nunca o generar daños si se usa sin control. El reto no es la tecnología, sino quién la usa, para qué y bajo qué reglas.

CURSIVA

En una de sus respuestas pasadas habló sobre la importancia de escribir en cursivas, por ejemplo, ¿qué países lo siguen promoviendo?

R. Le comparto en dónde enseña la letra cursiva en Europa, aunque no es homogénea; algunos sistemas la mantienen como base, otros, la han reducido o eliminado.

1. Finlandia: cursiva eliminada del currículo.

Desde 2016, Finlandia dejó de enseñar la cursiva como segundo sistema. Los alumnos aprenden sólo una escritura básica y se enfocan más en el teclado.

2. Alemania: cursiva en retirada.

Varios estados alemanes han eliminado la cursiva del programa y la han sustituido por una “escritura básica” más simple y opcionalmente enlazada.

3. Suiza: sólo escritura básica.

Los alumnos aprenden un sistema básico, no cursiva tradicional.

4. Inglaterra: cursiva obligatoria.

El currículo nacional exige que los estudiantes dominen una escritura rápida y enlazada (cursiva moderna) al finalizar el sexto grado.

5. Francia: cursiva desde preescolar.

Francia es el caso más fuerte: sólo se enseña cursiva, desde los cinco años, y se espera buena calidad caligráfica hacia cuarto grado.

6. España: cursiva vertical ampliamente enseñada.

Aunque el currículo no impone un modelo, la mayoría de las escuelas enseñan primero letra de imprenta y luego cursiva vertical.

En México no hay en la Ley General de Educación ni en los planes de estudio vigentes de la SEP una obligación explícita de enseñar cursiva. En 2026, la diputada que presentó la iniciativa en Michoacán para hacer obligatoria la enseñanza de la letra cursiva se llama Diana Mariel Espinoza Mercado, argumentando sus beneficios cognitivos. Pero, desgraciadamente, es sólo una propuesta estatal, no una norma nacional.