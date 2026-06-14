Sin maquillaje/ arlamont@msn.com/ 14 de junio de 2026

LA ESTATURA

¿Cuál es el equipo más alto del Mundial, cuáles los más bajos y en dónde está México?

R: El equipo más alto del Mundial es Bosnia, con un promedio monumental de 187.2 cm. En el otro extremo están Arabia Saudita, Sudáfrica y Qatar, las tres selecciones más bajas del torneo. ¿Y México? Muy cerca del fondo: 179.5 cm, el cuarto más bajo del Mundial y el más chaparro del continente. La diferencia con Bosnia, 7.7 cm. no es un matiz, es un choque de estilos. ¿Es desventaja insuperable? No necesariamente: Argentina mide casi lo mismo y es campeona. Pero el contraste es incómodo: unos imponen presencia; otros intentan compensarla.

LA NICOTINA

Escucho que la nicotina no siempre es mala, ¿el parche o el chicle para dejar de fumar son lo mismo que los nuevos “pouches” o los vapeadores?

R: No, y la diferencia importa. Los parches y chicles de nicotina llevan décadas respaldados por la ciencia: entregan una dosis controlada y decreciente de nicotina para ayudar a dejar el cigarro, con aprobación de la FDA y evidencia sólida de efectividad. Los “pouches” o bolsitas de nicotina son otra historia: ningún producto de este tipo ha sido aprobado como método para dejar de fumar, pueden contener químicos dañinos como el formaldehído y metales pesados como el níquel o el cromo. Los vapeadores, aunque muestran cierta eficacia para dejar el cigarro, tampoco están exentos de riesgos pulmonares y cardíacos.

En México el problema es urgente: el uso de cigarros electrónicos entre adolescentes de 15 a 19 años se quintuplicó entre 2018 y 2023, pasando de 1.3% a 6.6%. Pese a la prohibición constitucional aprobada en diciembre de 2024, se estima que más de un millón de menores de 19 años vapean. No toda nicotina cura: hay formas que simplemente crean una adicción con mejor mercadotecnia.

LIMITE DE POBLACIÓN

Acabo de leer que Suiza votará en un referéndum para limitar su población a 10 millones de habitantes. ¿Qué tiene que ver eso con México?

R: Más de lo que parece. Suiza tiene hoy 9.1 millones de habitantes, 23% más que en 2002, cuando abrió sus fronteras a trabajadores europeos. Si el referéndum prospera, sería el primer país del mundo en fijar por ley un tope poblacional. El debate refleja una tensión que sacude a toda Europa: poblaciones que envejecen, menos trabajadores activos y más jubilados que sostener. México vive el lado opuesto de esa ecuación. Somos el segundo mayor exportador de migrantes del mundo, con tasa migratoria negativa de 0.7 por cada mil habitantes. Más de 11 millones de mexicanos viven en Estados Unidos, y en 2023 enviaron a casa más de 66 mil millones de dólares en remesas. Pero cuidado: nuestra tasa de fecundidad cayó a 1.6 hijos por mujer, y para 2050 tendremos casi tres veces más adultos mayores dependientes que hoy. Hoy le resolvemos el problema demográfico a otros. Pronto tendremos el nuestro.