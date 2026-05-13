Sin maquillaje / arlamont@msn.com / 13 de mayo de 2026

ESOPO O AESOPO

¿Existió Esopo, o Aesopo (como algunos lo escriben), o es uno más de esas creaciones artísticas? También dígame ¿cuál es la forma correcta de escribirlo?

R. Probablemente no en un sentido histórico completamente verificable. La opinión más común entre los estudiosos es que Aesopo probablemente fue una figura legendaria o semi legendaria, aunque pudo haber existido un narrador real detrás de la tradición.

El principal problema es que no se conservan escritos de Esopo y las primeras referencias a él aparecen mucho después del periodo en que supuestamente vivió. Autores antiguos como Herodoto y Aristóteles lo mencionan, pero las biografías posteriores mezclan historia con elementos claramente legendarios. Aesopo pudo haber sido una persona real, o al menos el nombre asociado a una tradición de fábulas contadas por varias personas a lo largo del tiempo. En ese sentido, “Aesopo” puede funcionar más como una figura literaria que como un individuo claramente documentado.

Así que la respuesta más segura es ésta: un Esopo histórico es posible, pero no se puede probar; el Aesopo de las fábulas es en gran parte legendario. La forma correcta en español es Esopo. Aesopo es simplemente la forma latina del mismo nombre. La diferencia viene de la evolución lingüística:

• En griego antiguo, el nombre era Aísōpos.

• Los romanos lo adaptaron al latín como Aesopus.

• De esa forma latina derivan las variantes en inglés (Aesop) y en otras lenguas.

• En español, la adaptación tradicional y normativa es Esopo, sin A inicial.

Por eso verás “Aesop” en inglés, “Aesopus” en textos clásicos, pero en español estándar siempre se escribe Esopo.

LOS ALGORITMOS

¿Cómo funcionan los algoritmos, que parecen adivinar lo que queremos ver?

R. Los algoritmos no adivinan: predicen con precisión quirúrgica. Analizan miles de microseñales —tiempo de visualización, pausas, repeticiones, horarios, velocidad de desplazamiento— y construyen un perfil más exacto que el que tenemos de nosotros mismos. No leen la mente; leen patrones. Y los patrones son sorprendentemente estables. Si ves videos de cocina a las 10 p.m., el algoritmo lo registra. Si te detienes medio segundo más en un titular dramático, también. Con suficiente información, la predicción parece magia. Pero es estadística aplicada a escala industrial. La ironía: creemos que elegimos lo que vemos, cuando muchas veces vemos lo que el sistema sabe que no podremos resistir.

LOS LÓBULOS

¿Sirven para algo los lóbulos de las orejas?

R. Le comparto que hay partes del cuerpo a las que casi no prestamos atención como las cejas, las amígdalas o los lóbulos de las orejas. Sin embargo, estos últimos pueden decir más de lo que parece.

Algunos estudios han observado que un pliegue diagonal en el lóbulo conocido como “signo de Frank” podría estar asociado con un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. No es una prueba definitiva pero puede ser una señal de alerta temprana. La idea es que ciertos cambios en la piel reflejan el estado de los vasos sanguíneos en otras partes del cuerpo. Si notas este rasgo junto con factores como presión alta, colesterol elevado o antecedentes familiares conviene consultar a un médico. Prestar atención a pequeños detalles puede ayudarte a detectar riesgos antes de que aparezcan síntomas graves.