Sin maquillaje/ arlamont@msn.com/ 1 de octubre de 2026

WIMP

¿Qué es el WIMP y por qué ha causado tanto revuelo entre la comunidad científica internacional?

R. Un grupo de físicos encontraron a 1.6 kilómetros bajo tierra en Dakota del Sur un posible primer indicio de materia oscura, la sustancia invisible que compone cerca de 85% de la masa del universo, pero que nadie ha detectado jamás de forma directa. En el Laboratorio de Investigación Subterráneo de Sanford, construido en una antigua mina de oro, el experimento LZ registró una interacción de partículas compatible con un WIMP —”partícula masiva que interactúa débilmente”—. El portavoz Richard Gaitskell fue claro: un solo evento no permite afirmar un descubrimiento, y el hallazgo aún no alcanza el umbral estadístico necesario. Traducción para los impacientes: la ciencia encontró una pista prometedora, pero todavía no el mapa del tesoro. Paciencia, que el universo lleva 13,800 millones de años guardando el secreto; unos meses más no lo van a arruinar.

QUÉ QUEDA

¿Qué le queda a Cuba cuando el aliado que le mandaba la mitad de su combustible desaparece de un golpe militar?

R: Apagones. Desde que Estados Unidos capturó a Maduro en enero y cortó el suministro venezolano —que cubría cerca de la mitad del sistema eléctrico cubano—, Washington bloquea también los petroleros que intentan llegar a la isla, incluidos barcos de Pemex, y amenaza con aranceles a quien la abastezca. Trump pidió la renuncia de Miguel Díaz-Canel. La respuesta cubana: liberar a más de dos mil presos y esperar auxilio ajeno, que llegó en marzo en un petrolero ruso con 100 mil toneladas de crudo. La migración se acelera y el turismo se desploma. Sesenta y cinco años de embargo no habían logrado lo que sí logró una intervención militar a 1,500 kilómetros de La Habana: dejar a la isla verdaderamente sola.

SANGRE AZUL/IGNACIO JAVIER GONZÁLEZ

A propósito de sangre azul le hago saber que la determinación de los tipos de sangre A, B, AB y O, positivo (+) o negativo (-), se usan tres tintas biológicas sobre sendas gotas de sangre; cuando las tres gotas se tiñen de color azul se determina tipo A+. Como anécdota su servidor y dos de mis hijos somos A+, mi siuatsin y un tercer hijo son O+; así, en el sagrado ámbito familiar “presumimos” los A+ de ser de sangre azul y “despreciamos” a los O+ señalándolos como plebeyos.

R. Como siempre don Javier, bienvenidas sus colaboraciones.

TAYLOR

¿Qué logró Taylor Swift sin siquiera proponérselo, más allá de vender discos?

R: Qué le parece cambiar la ley brasileña. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva firmó el 31 de agosto dos decretos —bautizados popularmente “Ley Taylor Swift”— que obligan a dar agua potable gratuita en eventos de más de mil asistentes y combaten el “cambismo digital”: la compra masiva de boletos con bots para revenderlos a precios inflados. El nombre no es casualidad: nació tras la muerte de Ana Clara Benevides Machado, de 23 años, durante un concierto de la cantante en Río de Janeiro en 2023. A la firma asistieron fans de BTS, BLACKPINK, Ariana Grande y Lady Gaga. “Si no fuera por ustedes, no habríamos logrado este decreto”, dijo Lula. Moraleja: a veces hace falta que muera una fan para que un gobierno se acuerde de regular algo tan básico como el agua.