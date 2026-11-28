Terry Cole, titular de la DEA, difundió canales de WhatsApp y otras vías de contacto para recibir denuncias sobre integrantes de los cárteles mexicanos, funcionarios que les brinden protección y personas involucradas en el lavado de dinero. La convocatoria, dirigida a recabar información en México, provocó el rechazo del gobierno federal por su carácter injerencista. El anuncio ocurre mientras ambos países mantienen una estrecha coordinación en seguridad, que el propio secretario de Estado, Marco Rubio, calificó durante su visita a México como la cooperación más cercana que hayan tenido ambos gobiernos.

Ya que la DEA se ofrece a escuchar a la ciudadanía, podríamos hacerle llegar algunas preguntas para su pronta respuesta. Empecemos por lo que ocurrió dentro del sistema de salud estadunidense. Los propios Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades sitúan la primera ola de la crisis de opioides en el aumento de las prescripciones durante los años 90. En 2020, Purdue Pharma se declaró culpable de delitos relacionados con la comercialización de esos medicamentos y admitió haber pagado a médicos para inducir más recetas. La FDA, encargada de regularlos, había autorizado que el etiquetado de OxyContin sugiriera un menor potencial de abuso por su liberación prolongada. ¿Qué responsabilidad tuvieron quienes dieron ese aval? ¿Hasta dónde llegaron las omisiones y las complicidades que permitieron semejante negocio a costa de la salud pública?

Una vez que la droga cruza la frontera, alguien la recibe, la almacena y organiza su distribución hasta hacerla llegar a los consumidores. ¿Quiénes dirigen esas redes dentro de EU? ¿Qué vínculos tienen con empresarios, intermediarios y autoridades locales? ¿Cómo consiguen operar durante años sin que se desmantelen sus estructuras? ¿Por qué los responsables de abastecer ese enorme mercado no tienen en el discurso de Washington la misma presencia que los capos mexicanos? ¿Cuántos servidores públicos han sido sentenciados por brindarles protección?

También convendría preguntar por los bancos. En 2024, TD Bank se declaró culpable de conspirar para lavar dinero. Según el Departamento de Justicia, sus fallas permitieron que tres redes movieran más de 670 mdd entre 2019 y 2023. Una de ellas contó con ayuda de empleados de la institución. ¿Cómo pudo circular semejante cantidad sin que funcionaran los controles? ¿Qué responsabilidades penales se exigieron a los directivos que debían garantizarlos? ¿Qué otras instituciones financieras han facilitado estas operaciones y cuánto han ganado con ellas? De su lado también salen las armas que fortalecen a los grupos criminales. Basta recordar Rápido y Furioso, el operativo en el que agentes de la ATF permitieron compras ilegales de armamento sin impedir su tráfico hacia México. ¿Qué responsabilidades se exigieron a quienes autorizaron y sostuvieron esa estrategia? ¿Qué garantías existen de que no se ha repetido? ¿Por qué la exigencia de frenar lo que cruza hacia el norte no viene acompañada de la misma presión para detener lo que viaja hacia el sur?

Queda por hablar de quienes padecen las adicciones. En 2025, la encuesta nacional estadunidense estimó que 26 millones de personas de 12 años o más presentaban un trastorno por consumo de drogas. ¿Cuántas reciben tratamiento oportuno y cuántas se quedan sin atención por no poder pagarlo? ¿Qué presupuesto destinan a la prevención y cómo evalúan sus resultados? Perseguir a los traficantes es indispensable y en México se está haciendo. Pero las detenciones no bastan si no se atienden las causas sociales ni se ofrece un horizonte de futuro a quienes las padecen. ¿Qué oportunidades les está dando su gobierno para reconstruir sus vidas?

México tiene responsabilidades que cumplir y nadie está pidiendo que se le dispense de ellas. Lo que no se puede aceptar es que Washington se atribuya el derecho de intervenir mientras trata sus propias obligaciones como un asunto secundario. Las farmacéuticas y los bancos involucrados, los distribuidores de drogas, los traficantes de armas y los funcionarios de EU que se venden al crimen también sostienen este negocio. Si la DEA quiere hablar de complicidades, tiene mucho que explicar en su propio territorio. Ojalá que no nos deje en visto