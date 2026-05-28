Simplemente inaceptable

Algo totalmente fuera de lugar, penoso y vulgar fue visto en un festejo de un lanzador de los Cerveceros de Milwaukee (ni vale la pena nombrarlo) al concretar un ponche a Alec Burleson de los GLORIOSOS Cardenales de San Luis, porque sí, eso no cabe en el rey de los deportes. Por suerte, en ese momento prevaleció cierta templanza o sensatez o nadie quiso “pegar el brinco” al campo, cuando, DE MILAGRO, no se armó una campal de aquellas, un rosario de Amozoc como para que el beisbol sí aparezca en los titulares como una ejemplificación de la violencia en el deporte.

Contextualmente, se puede observar esto como parte de una serie de elementos donde el beisbol —aun con TODO ese despliegue visual desde lo digital en sus multiplataformas— ha descuidado los aspectos, como los accesorios de los bateadores (coderas, espinilleras, mangas, et al) y ahora estos festejos que parecen extraídos de un video de reguetón, ni modo, lo que es y mejor ni imaginarse más.

Si nos jactamos de tener este deporte como uno familiar, simple y sencillamente debería presentarse una multa EJEMPLAR, onda un mes de sanción, para evitar esas burlas y también darle la vuelta a tener estas imágenes pueriles como parte de un deporte con tan rica historia y tradición en cuanto a la formación de valores para jugar como equipo, representar con gallardía los colores y ser parte de lo que, en realidad, viene siendo una industria, la cual genera mucho, pero mucho capital.

¿En serio nadie se está dando cuenta de cómo afectan ambas cosas (accesorios / festejos) la imagen de un deporte respetable?

Nos pueden salir con la trillada “ayyy, es que así festejamos en el Caribe”, Ok, quédenselo allá su vulgarómetro: acá son LAS GRANDES LIGAS, Las Mayores, el mejor beisbol del mundo con patrocinadores de primera y muy especialmente con familias presenciando a sus jugadores favoritos, no una guarrada o un show como La venganza de los ex, c’mon, el deporte debe enaltecer, ¿cierto?

En sí, MLB.TV, ese producto casi ignorado por la oficina de ellos mismos aquí en México, repite casi a cada pausa una especie de publicidad —por llamarle de manera elegante— con algo denominado Flow Mayor (donde, por supuesto, nuestro querido país no pinta ni 10%), como clara referencia a rasgos comunes latinos, medio mal amalgamados y ensalza estas “peculiaridades” quién sabe para qué.

Es por el gran nivel de pelota mostrándose este año por lo que la preocupación parece válida; en verdad después del Clásico Mundial de Beisbol la popularidad del deporte del diamante ha tenido un crecimiento, es mucho más que un pasatiempo o un juego tradicional: el juego del bate, el guante y el uniforme elegante reviste una importancia SOCIAL, por ello es indispensable cuidar su merecida RELEVANCIA como algo positivo.