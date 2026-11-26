¿Es probable el “parón” en las Grandes Ligas? Lo es. Pareciese tan inminente ese choque auditivo de escuchar la pésima noticia como el darle un sorbo a la matinal taza de café…

Aunque una cosa es disfrutar ese maravilloso líquido, otra muy distinta es observar la hiel, el desdén y hasta el desprecio existente entre MLB (dueños de equipos) y un sindicato peleador, todos con el común denominador de la avaricia; disculpen, es eso, algunos les dicen avaros, otros les dicen cuentachiles.

Lo cierto va en cuanto a la manera como cayó explosivamente la noticia de una demanda de las Grandes Ligas —junto con los 30 dueños para volverse “acción colectiva”— en contra del Sindicato ese del MLBPA y sus representantes, así como para el descontón “y ai’ luego vemos”, porque esto pintaba para una tensión, pero la cosa pintaba con una cierta luz al final del túnel… resulto ser uno de esos engaños del correcaminos al coyote: la lucecita terminó con un chipote otra vez para el coyote.

Aquí el tema va mucho más complejo, para este autor es CLARÍSIMO cómo el combo de los “dueños del capital” quisieron ablandar a la base de los peloteros agremiados con un cañonazo (sonoro en verdad) del millón de dólares como salario mínimo anual, era para mover en sus centros la tierra.

Buscan y se ofrecen porcentajes de repartición de ganancias; se arrebatan cifras y porcentajes para repartición de esa casi “caja de pandora” llamada Fondo Central; se inventan bonos por calificar a playoffs; jalonean durísimo por quitar los bloqueos zonales de señal (blackouts); nonono, se puso peor que griterío en las tribunas… sólo que los aficionados son los únicos quienes no pueden emitir ni en voz baja su opinión, olvídense de un ruidoso gesto de desaprobación.

Dicen “amanecerá y veremos”, la cosa es esa precisamente: para el próximo martes lo más probable sería ya ni siquiera pensar en los Winter Meetings de San Diego durante ese inminente próximo mes, mayormente es poner la mente… en una fecha para dentro de cuatro meses casi exactos; la verdad, el próximo 25 de marzo de 2027 un posible Opening Day a percibirse tan lejano como un viaje a Plutón.

Es incomprensible: tanto capital que se genera, tantas buenas jugadas, es más, tantas firmas importantes para agentes libres y ese pecado de la avaricia acapara todas las fichas.

La razón de fondo sigue siendo —todo indica— el tema del “techo salarial”, aunque, ¿nadie entra en razón si un piso salarial mejoraría TOTALMENTE la percepción de competitividad? Ahí sí que haría razonable acabar con los blackouts.

Esta tremenda tensión ha provocado poca reacción al perdón otorgado por el presidente Trump (por tema de impuestos) a Pete Rose como para considerar su muy posible ingreso al Salón de la Fama de Cooperstown, ahí nomás.