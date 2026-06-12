¿En serio ganó México?

Sí, la Selección nacional metió dos goles y no recibió ninguno al iniciar el Mundial: el marcador fue 2-0, ¿pero eso significa que México ganó?

Porque las madres buscadoras no encuentran a sus hijos; los jubilados pierden sus pensiones; los transportistas son asaltados a diario en las carreteras; los comerciantes son extorsionados, y en general los mexicanos no están bien.

La Selección nacional es un equipo que representan a una federación de futbol afiliada a la FIFA. Es un gran negocio que históricamente han vendido como represente de toda una nación.

Por supuesto que ver triunfar a cualquiera que porte la camiseta de México entusiasma a todos; su victoria es motivo de orgullo. Pero de ahí a que si gana un partido de futbol el país está bien, hay un mundo de diferencia.

La victoria del Tri fue festejada en todos los rincones del país, incluso por quienes normalmente no siguen el futbol, y eso está bien, sobre todo en un país que últimamente no ha tenido muchas alegrías.

Pero así fuera campeón del mundo, eso no cambiaría en lo más mínimo la realidad del país, que grupos de afectados quisieron hacer patente en el evento inaugural, para que el mundo vea que México no es como lo quieren pintar sus autoridades.

Desgraciadamente México tiene un récord histórico de desaparecidos, cuyas madres llevan años de lucha en busca de sus hijos y no tienen respuestas. No hay lugar donde no se denuncie cobro de piso, secuestros, balaceras, robos y un deterioro de la calidad de vida.

Fue muy triste ver a un gobierno proveniente de las luchas sociales; del combate a los abusos del poder, haya bloqueado con los cuerpos de seguridad todas las vías hacia el Estadio Azteca, y al mismo tiempo también haya blindado el emblemático Zócalo de la Ciudad de México.

Más allá de la CNTE, que cada que se le da la gana bloquea y extorsiona al gobierno, y que aprovechó la llegada del Mundial para chantajear, los otros grupos defienden causas justas, y no se vale que en lugar de diálogo les den garrote.

Y mientras en las calles medían fuerzas los manifestantes y los cuerpos policiacos, las autoridades locales y federales se refugiaban en un deportivo capitalino, con acceso totalmente controlado, para darse un baño de pueblo.

Creo que no era necesario dejar imágenes de testigo de las autoridades para probar que estaban con la población de una parte de la capital, pues ya habían anunciado que no asistirían ni a la inauguración en el Estadio Azteca ni al Fan Fest del Zócalo.

Si ya habían informado esto, lo otro estaba de más.

Al final ganó la selección, pero México sigue perdiendo.

CENTAVITOS

Sin sus cajas de Ajolotius, el frustrado comediante César Arnulfo Cravioto salió por ancas —por piernas— de una reunión con las madres buscadoras, quienes los corrieron a gritos de corrupto y traidor, cuando les pedía no marchar en la inauguración del Mundial. Primera chamba importante que le encargan y lo corren; a nadie le gusta que les pongan a un Bob Esponja de segunda para ver sus demandas.