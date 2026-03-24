Proponen a Brugada otro Guinness

Ya que a la jefa de Gobierno le encanta aparecer en los Récords Guinness, en las redes sociales los capitalinos le proponen que se apunte a otro: recorrer en auto del Zócalo al estadio Azteca en menos de tres horas.

La propuesta es sencilla, pues Clara Brugada tendría que hacer una travesía por la calzada de Tlalpan entre las 7:00 y las 9:00 horas o de las 18:00 a las 20:00 horas, en el tramo mundialista de la capital.

Eso sí, lo tendría que hacer sin los operativos viales que siempre la acompañan; serían sólo ella y su chofer, para que vea lo que padecen cada día miles de conductores y usuarios del transporte público que tanto presume.

Con tanto tiempo en el tráfico, seguramente doña Clara podría contar los escasos usuarios que circulan por su flamante ciclopista, en la calzada que su gobierno desgració para siempre, porque ni modo que cuando pase el Mundial la retire, ¿verdad?

Alguien hizo un negociazo con las espantosas jardineras, las luminarias ubicadas cada tres metros, banquetas, pintura, jardinería y demás chacharitas que adornarán Tlalpan para tres míseros partidos del Mundial.

Sería muy bueno saber si doña Clara aceptaría el reto de viajar como cualquier hijo de vecina y sufrir el mismo infierno que padecen a diario los capitalinos que ella gobierna.

En Facebook, la usuaria Vero Tegeiro hace una interesante reflexión, pues dice que le emocionaba la posibilidad de poder vivir un Mundial en México, pero que no lo creía posible por la falta de infraestructura para poder hacerlo.

Eso cambió cuando la FIFA, en busca de dinero, aumentó el número de selecciones y otorgó la sede a Canadá, México y Estados Unidos. Para un evento como éste se requieren inversiones absurdas, comparadas con los beneficios que dejarán a la ciudad tres míseros juegos.

A menos de tres meses para la inauguración, hay obras que apenas van empezando; estaciones del Metro cerradas o con horario reducido. Cómo si el gobierno se hubiera enterado en enero y no hace ocho años que tendría un Mundial.

Punto y aparte está el bodrio de andador peatonal sobre la Línea 2 del Metro, que costará 700 millones de pesos, más los sobrecostos morenistas. Este segundo piso será para que la gente pasee sobre una avenida ruidosa y contaminada, sin más atractivo visual que el tráfico.

La fiesta está cerca y no se siente la emoción de los aficionados, que antes tenían una relación tóxica con el Tri, pero décadas de malos resultados y con la mayoría de sus juegos en Estados Unidos han afectado.

CENTAVITOS

Lo que sería el anuncio de la estrategia electoral del PAN terminó con la confusa declaración del líder, Jorge Romero, que ofreció todas las candidaturas de su partido a la ciudadanía para 2027. Lejos de animar a la militancia, el anuncio causó malestar, pues no les quedó claro cómo va a ser la lucha en el blanquiazul. Ayer, Romero intentó explicar su propuesta en varios medios, pero sólo aumentó la confusión entre los panistas y, de paso, entre los ciudadanos, que creen que sólo los quieren para hacerle el caldo gordo al partido… El diputado morenista Paulo García, quien parece chile de todos los moles porque a diario opina de todo, denunció que los panistas regalaron computadoras y televisores a los vecinos para que asistieran al evento del sábado en la Alameda del Sur. Paulo criticó “que se trafique con la necesidad de la gente”; seguramente se mordió la lengua, pues Morena sólo los acarrea con Frutsis y tortas; el burro hablando de orejas.