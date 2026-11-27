Aunque tenían en cartera 131 puntos de acuerdo, la mayoría de Morena le dio fast track a los que tuvieran que ver con cuestiones financieras, pues, a más tardar el lunes, reciben el Proyecto de Presupuesto 2027 y después no le podrán cambiar ni una coma.

La sesión, a la que llegaron apenas 42 de los 66 legisladores, duró media hora, antes de ser reventada por los morenistas, que hicieron el vacío justo cuando se discutiría el tema de la reciente comparecencia de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega.

Si bien los panistas dijeron que a la 4T le dio miedo el tema y que no lo quiso debatir, la verdad es que los guindas abandonaron la sesión porque sus jefes y sus lacayos querían estar en el informe del presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Rafael Guerra.

Muchos ni se presentaron a Donceles para la sesión, pues desde temprano se fueron al evento de Rafa para agarrar un buen lugar y que el magistrado los viera: el resto se integró después, aunque ya no alcanzaran silla.

Prefirieron ir allá que discutir a fondo el tema presupuestal antes de que el gobierno de Clara Brugada envíe su propuesta, pues, una vez que la reciban, los diputados ya no le podrán mover ni una coma, tal como lo ordenaba el sexenio pasado Andrés Manuel López Obrador.

Y el asunto en Donceles era importante, porque hay muchas dudas acerca de los dineros que el gobierno dará a las alcaldías, a las que parece querer controlar justo ahora que viene un año electoral, en el que los titulares quieren lucir su chamba para tener contentos a los votantes.

Todos dicen que Juan Pablo de Botton, secretario de Finanzas de Brugada, concederá un aumento parejo de 4% a las alcaldías, tomando como base la inflación anual, aunque aún no termine el año y los índices inflacionarios estén en los 3.9 puntos, y falta diciembre.

Además, la ley dice que el aumento al salario mínimo debe estar arriba de la inflación, por lo que si los alcaldes sólo reciben 4%, deben poner un extra de sus bolsas para aumentar el salario, lo que pegará más a las alcaldías con más trabajadores.

En el primer año de Clara, las alcaldías recibieron 8% más; al siguiente bajó a 7.5%, y esta vez les quiere dar 4 por ciento. Esto, a pesar de que el propio De Botton presumió que el gobierno ha tenido una recaudación récord.

Nadie quisiera pensar que el Gobierno de la CDMX busca controlar a los alcaldes con los recursos, aunque los afectados sean los propios ciudadanos, a los que no les podrán otorgar los servicios públicos necesarios.

O que los muchachos de Brugada quieren hacer su vaquita para meterle dinero a las elecciones y poder comprar unos votitos extra en las elecciones de 2027.

Porque, aunque las gallinas ponedoras cuesten una lanita, no es como para dejar sin presupuesto a los alcaldes, ¿o sí?

CENTAVITOS

Un verdadero duelo de pandillas vivirá hoy la ciudad cuando dirigentes de burócratas se disputen el control del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, que tiene más de 100 mil plazas formales y un número indeterminado de eventuales. Los aspirantes, Hugo Alonso y César Piña, cerraron sus respectivas campañas llenando plazas y presumiendo músculo, aunque la verdad saldrá a flote hoy, pues desde la FSTSE y el gobierno federal apoyan a uno, y desde el Antiguo Ayuntamiento a otro. Los políticos buscan el control de las bases, y lo que menos les interesa son los trabajadores y los ciudadanos.