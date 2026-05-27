Niegan partido a Mario Delgado

A días de que el Instituto Nacional Electoral dictamine el registro de los nuevos partidos políticos nacionales, es prácticamente un hecho que la agrupación política Que Siga la Democracia no lo tendrá.

Aunque oficialmente esta asociación política nacional es encabezada por Edgar Garza, de todos es sabido que quienes siempre han estado detrás son el secretario de Educación, Mario Delgado, y la diputada federal morenista Gabriela Jiménez.

Hasta hace poco, Jiménez, vicecoordinadora del grupo parlamentario de Morena en San Lázaro, era esposa de Garza, de quien se separó poco antes de que la Comisión de Honor y Justicia lo acusara de deshonesto y oportunista político.

Y es que el 28 de enero de 2025 el exesposo de la diputada, quien era consejero estatal y nacional de Morena, anunció que iniciaría los trámites ante el INE para solicitar que la agrupación Que Siga la Democracia fuera reconocida como partido político.

La respuesta no se hizo esperar y el 20 de febrero la Comisión de Honor y Justicia emitió su primer comunicado del año para anunciar que había iniciado un proceso sancionador contra Edgar, señalando que en Morena no había cabida para la deshonestidad y el oportunismo.

Aunque el comunicado no lo señala, los morenistas acusaron a Garza de que, apoyado por Jiménez y Delgado, se había robado el padrón de afiliados de Morena para las asambleas de su agrupación, por lo que seguramente los consejeros hallarían miles de homonimias.

El INE ha estado señalando que sus afiliados también están dados de alta en Morena. La idea de esa asociación nació de Mario, quien, cuando fue coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, instruyó a Gabriela, su entonces coordinadora administrativa, de armar todo.

Ya como presidente del partido, Delgado usó la agrupación para involucrarla en la falsa consulta para la revocación del mandato de AMLO, pues Morena estaba impedido de involucrarse al ser una consulta ciudadana.

Que Siga la Democracia fue operada por Jiménez con gobernadores, diputados federales, locales y presidentes municipales morenistas como ala alterna al partido oficial, mediante una inmensa campaña nacional que arrojó un padrón muy interesante de afiliados.

Con esas listas de simpatizantes morenistas, tramposamente, Mario, Edgar y Gabriela decidieron registrar la organización como asociación política ante el INE para tener en 2027 su propio partido.

Y casi les sale, pero los consejeros se dieron cuenta y seguramente los van a batear.

Ni modo, Gaby deberá seguir persiguiendo la candidatura de Azcapotzalco, que Delgado no le pudo conseguir en 2024, a pesar de que intentó imponerla; no pudieron con Nancy Marlene Núñez, quien los derrotó.

CENTAVITOS

Cómo está eso de que Andy ya decidió que el año entrante será candidato de un distrito papita de Tabasco para que pueda ser diputado federal, si ni siquiera ha salido la convocatoria de Morena para que, quienes aspiren a un cargo, levanten la mano. Porque será muy hijo de papi, pero las reglas son que primero se inscriba para que sea encuestado por su partido y, en caso de pasar esa dura prueba, dé el segundo paso: tendrá que demostrar que es un sujeto probo y honesto, sin sospecha alguna de que pudiera tener cola que le pise ninguna autoridad, y ahí sí, quién sabe... Hoy tocará el turno a la tlalpense Gabriela Osorio de comparecer en Donceles y lo interesante será ver cómo la reciben los diputados... ¡de su propio partido!, pues anda del chongo con varios.