La diputación de Morena presentará este día videos en los que supuestos trabajadores de Vía Pública de la alcaldía Cuauhtémoc agreden a vecinos, empleados, diputados y a la propia alcaldesa Alessandra Rojo de Vega.

Según los morenistas, la alcaldesa armó un autocomplot para reventar su propia comparecencia en Donceles, donde, además de informar en qué ha gastado el dinero, tendría que solicitar un mayor presupuesto para el siguiente año.

Es público que el evento terminó en una trifulca al exterior del Congreso de la Ciudad de México y que Alessandra se presentó ante los diputados solamente para decir presente, recriminar la agresión y anunciar que no se quedaría para no convalidar la violencia.

Por segundo año consecutivo, la alcaldesa le retorció el hígado a la 4T, que nomás no le haya el modo. Incluso algunas diputadas, como Diana Sánchez Barrios, perdieron la compostura, primero afuera y después al interior.

En los videos se aprecia que cuando Rojo de la Vega se retira del salón, Sánchez Barrios intenta agredirla por la espalda, pero le estorba personal que había ingresado con la funcionaria, aunque alcanzó a golpear a la priista Tania Larios.

A pesar de que todo el mundo vio de qué lado vino la agresión, la fracción morenista busca darle la vuelta a la tortilla acusando a Alessandra se ser la agresora. Nadie que no sean ellos mismos se la van a creer, ni con los videos que les facilite el C5 del gobierno.

Luego del desplante de la alcaldesa, la morenista Valentina Batres, presidenta del la Comisión de Presupuesto, evaluaba reprogramar la comparecencia para concluir el análisis del presupuesto 2027 y la rendición de cuentas.

Pero, una vez más, Rojo de la Vega les comió el mandado, pues al presentarse el 20, aunque sea para mandarlos al diablo, asistió, y ayer difundió en redes su informe presupuestal, con corte al 15 de noviembre, y su petición de 4 mil 927 millones de pesos para 2027; técnicamente cumplió.

Tratar de hacerla comparecer de nuevo no es viable, pues los ánimos están caldeados, además de la actitud, tanto de ella como de Sánchez Barrios, de llevar el caso al tema penal, lo cual ya no tiene retorno.

Sobre todo después de las declaraciones de la alcaldesa en contra de la diputada: “No te vas a salir con la tuya”, le dijo, “a ti te protege la mafia, a mí la gente y mi trabajo. ¿Van a investigar a Diana o la van a proteger como protegen a sus narcos?”, desafió a los morenistas.

Parece que en Morena no superan a Alessandra y cada vez se les va más lejos.

CENTAVITOS

Se tardaron, pero los perredistas denunciaron ayer penalmente a los magistrados del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, a quienes han dejado muy baratas sus decisiones de prohibir el derecho que tiene ese partido de buscar espacios políticos en los comicios de 2027. Amén de sus controvertidas decisiones, en las que han dejado claro que lo único que buscan es poner barreras para que el sol azteca desaparezca, es evidente que los magistrados actúan en colusión con el oficialismo de la capital, al grado de desacatar resoluciones de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lo que tendría que desembocar no sólo en su destitución, sino en cárcel. Como nada les pasaba, violentaban la ley a su antojo, pero es hora de que paguen el costo de sus decisiones, y aunque el asunto cae en la FGR, donde regularmente aplican la de: “no me vengan conque la ley es la ley”, al menos el tema ya salió del ámbito de la justicia capitalina.