Se le asfixia la CDMX a Clara

*Si es época de lluvias, las calles se desbordan y los ciudadanos sufren pérdidas en sus negocios y propiedades; a veces de sus vidas. Si es época de calor y falta de vientos, además de la escasez de agua y de vegetación, vienen las contingencias ambientales.

El gobierno de ciudad ve la tempestad y no se hinca, pues mientras ayer se declaró la tercera contingencia por ozono del año, sigue permitiendo que sus trabajadores paralicen la calzada de Tlalpan —aumentando la contaminación— con obras para una ciclopista que ni Clara Brugada usará.

Si bien el problema ambiental es añejo, hace más de 10 años que no se presentaba una situación tan grave como la actual, y lo peor es que Clara Brugada parece no tener idea de qué hacer para contener el problema.

Con un gabinete plagado de grillos baratos, dominados por su faceta de porros, no se ve cómo Brugada pueda proteger la salud de los capitalinos, pues, evidentemente, no está calificada para la tarea de gobernar.

Lo demostró primero en sus nueve años al frente de Iztapalapa —como delegada y luego como alcaldesa—, llevando a esa demarcación a los últimos lugares en todos los rubros, como seguridad y agua potable, por ejemplo.

A pesar de que había demostrado hasta el cansancio que no estaba capacitada para gobernar, su partido la lanzó como su candidata a la Jefatura de Gobierno; desgraciadamente, el tiempo ha dado la razón a quienes no creían en ella.

Claro que no es fácil gobernar una ciudad como la de México, pero menos con una persona que, además de no estar preparada, se rodea de un equipo muy chiquito, donde destacan los resentidos e incapaces que siempre fueron los últimos de la fila.

Si es época de lluvias, las calles se desbordan y los ciudadanos sufren pérdidas en sus negocios y propiedades; a veces de sus vidas. Si es época de calor y falta de vientos, además de la escasez de agua y de vegetación, vienen las contingencias ambientales.

Clara no ha cumplido una sola cosa de las tantas que prometió en campaña para pedir el voto de la ciudadanía. Y lo peor es que siempre se le ve tan fresca, mientras la ciudad que dice gobernar se pudre cada día más.

Si ella no está preparada para gobernar, debería rodearse de gente que sí le sepa y no de unos cuantos resentidos sociales que en lo único que ocupan su tiempo es en armar grillas para ver cómo friegan a sus adversarios.

Como los cierres de Parque Lira, patrocinados por César Cravioto para golear al alcalde panista de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe. O el conflicto de los ambulantes que golpearon a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega.

Tiene un secretario de Gobierno que, en lugar de darle soluciones, le genera problemas. Igual la culpa no es de él, pues bien dicen que “no tiene la culpa el indio, sino quien lo hace compadre”; lo debería correr antes de que todo se lo sigan cargando a ella.

Muchos se preguntan: si no querían hacer la chamba, pues para qué se alquilaron.

CENTAVITOS

Por cierto, hasta hoy que se declara la tercera contingencia por ozono, Clara sale con que buscará una reunión “inmediata” con autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente y con el gobierno del Estado de México “para llegar a acuerdos que permitan avanzar de manera conjunta en medidas para disminuir la contaminación”. ¡Ah, caray!, a poco no sabe que ya hay acuerdos de colaboración sobre este tema. Hasta donde se sabe, los mecanismos de coordinación están vigentes desde la época de Felipe Calderón, ésa sí fue su culpa porque se crearon en su gobierno. La jefa de Gobierno habla de una “reunión inmediata en los próximos días”. Alguien debería explicarle a Clara que “inmediata” quiere decir al momento, y que, “en los próximo días”, pues igual y no era tan urgente.