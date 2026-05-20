Janecarlo, el patrono de los alcaldes

Como anillo al dedo le caerá al alcalde de GAM, Janecarlo Lozano, su asunción como presidente de la Conferencia Nacional de Municipios de México, protesta que rendirá este viernes.

¿Cuál es la importancia de asumir un cargo que muchos califican incluso como de ornato, ya que si algo distingue a los políticos es no pelar a sus contrapartes, y menos si son de corrientes políticas contrarias?

Pues el timing para hacerlo, porque la oportunidad al de GAM se le presenta justo cuando su partido está a nada de iniciar sus procesos para ir definiendo candidaturas a cargos de elección popular.

La Confederación agrupa a presidentas y presidentes municipales de todo el país, cuyo objetivo es unificar a los gobiernos locales de diversas fuerzas políticas para fortalecer sus capacidades, defender sus intereses comunes y promover el desarrollo institucional en sus municipios.

Es una agrupación de carácter plural, y como la integran alcaldes de diferentes partidos políticos se supone que se fomenta el consenso más allá de ideologías. En teoría está por encima de las asociaciones municipales que cada fuerza política ha formado por su cuenta en el país.

Aquí confluyen integrantes de las tres principales agrupaciones municipalistas de la República, como la ANAC, de corte panista; la AALMAC, afín a la 4T, con el MC incluido, y la FENAMM, de filiación priista.

Esta Confederación marca en sus principios el impulso a la descentralización de recursos y a la solución a problemas comunes en seguridad, servicios públicos y finanzas municipales.

Para llegar al cargo seguro, Janecarlo necesitó un empujoncito de Bucareli, pues dicen que por esos rumbos tiene buena comunicación. Pero lo de menos es el cargo, lo importante es que con ello obtiene una especie de blindaje, justo cuando se acerca la definición de candidaturas.

Y como la GAM es una demarcación apetecible para muchos, su presidencia al frente de los alcaldes del país lo protege un poco de los depredadores de su propio partido, con miras a 2027.

Con el nombramiento en la bolsa, el alcalde de GAM llegará hoy a comparecer en el Congreso de la CDMX, donde seguro pasará caminando, igual que todos sus colegas de Morena que han ido, pues existe la orden de que nadie se meta con los que vistan de guinda.

Si por alguna razón se llegara a presentar algún incidente en su comparecencia, algunos pensarían que la Secretaría de Gobierno intentó meter la mano, pues todo mundo sabe que su titular, Arnulfo Cravioto, sueña con la GAM.

Lozano abrirá la sesión del día en Donceles, como acto previo a la comparecencia de su colega morenista Lourdes Paz, a quien se espera también arrope la bancada guinda y sus aliados, por lo que no se vislumbran grandes alborotos por aquellos rumbos.

Ambos alcaldes fueron compañeros de bancada la legislatura pasada, por lo que no desconocen estos procesos.

CENTAVITOS…

Seguramente la CDMX ha de estar nadando en dinero y no sólo en agua, porque de otra forma no se explica cómo es que Clara Marina Brugada Molina dificulte a los capitalinos cumplir con el pago de servicios como derechos vehiculares o predial, por ejemplo. La plataforma del Gobierno está caída desde hace semanas, y quienes tienen la iniciativa de ir a alguna oficina de recaudación tiene que regresar varias veces antes de concluir sus trámites. Pareciera que Ajolotitlán regresa a las épocas en las que los contribuyentes tenían que formarse de madrugada para sacar una ficha, pasar con el coyote y pagar.