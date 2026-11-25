Después de una disputa de varios meses por el control de la burocracia local, este viernes se renovará el Comité Ejecutivo del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, donde media 4T tiene metidas las manos.

El embrollo inició el año pasado, cuando Hugo Alfredo Alonso Ortiz, líder de la Sección Uno de Limpia, se organizó sus propias elecciones, donde fue candidato único y se declaró el sucesor de Aarón Ortega Villa, líder saliente de ese sindicato.

Pero como el control de los burócratas es algo que todos los grupos políticos quieren tener, operadores de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y del secretario federal de SPC, Omar Hamid García Harfuch, se movieron para negociar una tregua.

Aunque Alonso Ortiz exigía que se le reconociera, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA) le negó la toma de nota, por lo que no le quedó más remedio que aceptar una negociación para ampliar el periodo de Ortega Villa, mientras venían nuevas elecciones.

Al líder de los trabajadores de Limpia le prometieron que, si aceptaba la tregua, el 27 de noviembre de 2026 —o sea pasado mañana—, le garantizarían asumir como dirigente indiscutido del SUTGCDMX por un periodo que iría de 2026 a 2032.

Sólo que durante el presente año, César Piña Rodríguez, de la Planilla Oro-Vino, ha hecho una fuerte campaña para disputarle la dirigencia, por lo que es hora de que no hay seguridad de quién ganará.

Todos dicen que Hugo es el candidato de Brugada, y que su elección la están operando César Cravioto, secretario de Gobierno, y José Carlos Acosta, exsubsecretario de Capital Humano y actual diputado federal, pero que aunque pudiera parecer lo contrario, César no está manco.

A este último lo apoya una parte del gobierno federal, lo que se podría traducir en una nueva disputa entre los equipo de Clara y Omar Hamid, ya que ambos tienen intereses en lo que pudiera pasar en la elección de 2030, y el accionar de los trabajadores es muy importante.

Lo interesante del proceso de este viernes, es el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje tendrá el VAR durante las elecciones, pues eso dice la convocatoria, lo que es inédito en estos procesos. O sea que el titular de ese órgano, Cristóbal Arias, podría igual meter la mano.

Si bien los dos bandos se declaran favoritos para obtener el triunfo, e incluso cada uno maneja sus propias en encuestas, la mayoría apuesta por Alonso Ortiz. Primero porque ése fue el trato para que aceptara una nueva elección; segundo porque jala más gente.

Pero en esta lucha hay otros dos asuntos interesantes: el primero es un presunto faltante de 100 millones de pesos en la administración de Ortega Villa, por lo que dicen apoya la campaña de Piña, y segundo, que Hugo evaluaría salirse de la FSTSE, que controla la burocracia nacional.

CENTAVITOS

Parece que en Donceles ya no se discute el presupuesto, sino quién le pegó a quién en la comparecencia del viernes, que acabó en pleito de Fiscalía, de Comité de Ética y de Sesión Solemne. La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega ya pidió medidas de protección y una orden de restricción contra Diana Sánchez Barrios, a quien acusa de ordenar las agresiones, mientras la diputada dice que a ella también la agredieron. Que le gritaron insultos transfóbicos y que la dejaron indefensa cuando cerraron las puertas. Si se llega a programar otra mesa de trabajo con la alcaldesa, seguramente será una audiencia con escoltas.