Qué cosas, la suerte de los aspirantes en Miguel Hidalgo —una de las alcaldías más importantes que tiene del PAN en la CDMX—, depende de que el alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez, convenza a su partido de postular a una mujer en la tierra de los coyotes.

Los blanquiazules que sueñan con la silla de Mauricio Tabe —dos mujeres y un hombre—, además de preocuparse por el apoyo ciudadano y la bendición de su jefe, en estos momentos están más concentrados en prender veladoras por la decisión que se tome para Coyoacán.

El tema es que a Giovani no le acaba de gustar la idea de que el PAN postule a un hombre para sucederlo, pues se le podría colar el experredista Héctor Barrera, quien tiene cierta influencia en ese territorio, aunque no para imponerse a la opinión del alcalde, quien es poderoso.

Incluso el propio Barrera le ha bajado a su promoción personal mientras se anuncia la decisión, porque hace unas semanas realizaba algunas encuestas telefónicas para preguntar a los vecinos qué opinan de su persona.

En teoría, quien tendría que suceder a Gutiérrez tendría que ser hombre, a fin de no romper la paridad de género en las alcaldías locales, y por ello Gío tiene listo a su exsecretario particular, Fernando Cravioto, quien sólo espera la orden de arrancar.

Si eso se confirma, el perjudicado en Miguel Hidalgo sería el director de Gobierno, César Mauricio Garrido López, quien lleva meses promoviéndose entre empresarios para que lo apoyen a ocupar la silla de su jefa y tocayo, Tabe.

Con él fuera, en esa demarcación iría una mujer, y ahí hay sólo de dos sopas: la diputada América Rangel, y la extitular de Desarrollo Social, Gabriela Salido.

Ambas son muy conocidas en la demarcación, pero quizá por haber sido dos veces funcionaria, Gaby tenga más relación con líderes sociales que influyen, aunque América tiene a su favor que es una gran operadora y sabe cómo ganar elecciones; la lucha entre ellas sería cerrada.

La suerte de César Mauricio depende de la decisión de Jorge Romero, líder nacional del PAN y jefe político en la CDMX, ya que una mala jugada podría afectar los equilibrios internos en su grupo, conocido como Los Quintos.

Todos esperan a que Romero acabe de amarrar las principales candidaturas de su partido en el país, para que se siente con ellos. El tema es que sus cinco magníficos están divididos: dos de un lado, dos del otro, y uno en medio; no se espera una solución fácil.

Si bien Tabe tiene derecho a opinar, y los tres que aspiran son de su equipo, la decisión final siempre será de Romero.

CENTAVITOS

A un día de la elección del nuevo comité en el Sindicato único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, los bandos de Hugo Alonso y César Piña gritan foul, acusándose mutuamente de meterse zancadillas rumbo al gran encuentro. Por todos lados aparecen videos y escritos de supuestos trabajadores que se dicen amenazados por uno y otro bando, para apoyar a quien ellos les digan, so pena de represalias en sus derechos laborales. El tema es muy importante como para dejarlo en manos de Arnulfo Cravioto, secretario de Gobierno de Clara Brugada, pues todo lo que toca lo echa a perder, y la elección del nuevo comité no es cualquier cosa. Si algo llegara a salir mal, la que se armaría no sólo en las calles de la capital, sino en el funcionamiento de los de por sí malos servicios públicos de la capital. Ojalá que el VAR de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje no falle, si no…