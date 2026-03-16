Doblegan a líder de Limpia

O firma un acuerdo para bajarse de la contienda o lo obligan a ello mediante un laudo judicial, pero el chiste es que el líder de la Sección I de los Trabajadores de Limpia, Hugo Alonso, tendrá que renunciar a la lucha por la dirigencia de los burócratas capitalinos.

Desde hace más de un año, el Sindicato Único de Trabajadores de la Ciudad de México carece de dirigencia formal, luego de que no se han podido realizar elecciones legales que definan quién encabezará la organización.

En octubre, Alonso realizó una elección en la que se dijo victorioso, pero es hora que el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje no le ha dado la respectiva “toma de nota”, que es el reconocimiento legal a su supuesto triunfo.

Apenas en febrero, el expresidente del TFCA, José Luis El Puma Rodríguez, subsecretario de Seguridad Pública Federal, oficiosamente buscó mediar y ofreció a las partes en conflicto la firma de un convenio para que Aarón Ortega encabezara un año el Sindicato Único.

La propuesta incluía la promesa de que, al término de ese año, Alonso iría como candidato único para que asumiera la dirigencia. El acuerdo propuesto por El Puma no fue firmado porque no llevaba el visto bueno de Clara Brugada.

De cualquier manera, esa intentona hizo estallar el escándalo dentro del Gobierno de la CDMX, que se había mantenido alejado del tema, y todo el mundo se empezó a mover. Y aunque nadie lo crea, hasta Arnulfo —el secretario de Gobierno— se vio obligado a trabajar.

Se activaron las pláticas entre el presidente del TFCA, el michoacano Cristóbal Arias y el secretario de Finanzas, Juan Pablo de Botton, quien de repente se acordó que el tema también le correspondía.

Aunque la decisión no se ha hecho pública, se acordó dejar a Aarón como presidente hasta que pasen las elecciones de 2027. Y como el prometer no empobrece, ya después verán si le cumplen a Hugo con la entrega del Sindicato.

La resolución será oficializada en cualquier momento y Alonso tendrá que bajarse o recibir un laudo judicial que lo obligue. O sea, por las buenas o por las malas, pero ya se puede ir despidiendo del Sindicato Único, al menos hasta agosto de 2027.

Igual muchos dudan de que en 2027 le vaya a cumplir a Hugo —quien lleva 15 años al frente del Sindicato de Limpia— porque es cercano al exdirigente Juan Ayala, quien encabezó a los burócratas con Miguel Ángel Mancera como jefe de Gobierno.

Y es que el hueso del Sindicato Único no es nada despreciable, pues con poco más de 105 mil agremiados, es el segundo más grande del país después del de los maestros, lo que representa un buen botín político, al que sus dirigentes le dan un uso clientelar con el partido en el poder.

Eso sin contar la entrada de dinero por la venta de plazas y las prebendas a los secretarios generales de las 40 secciones.

Se como sea, adiós Hugo Alonso, bienvenido Aarón Ortega.

CENTAVITOS

Qué orgullo para la Ciudad de México tener el récord Guinnes de la mayor clase masiva de futbol en el mundo, con 9 mil 500 acarreados del Gobierno y de los beneficiarios de programas sociales, que fueron concentrados en el Zócalo para hacer el ridículo. Ojalá que después de esto surgieran los Ronaldos, Messis o Yamiles mexicanos para ganar el Mundial. Eso sí, estrenaron playeras que probablemente fueron un buen negocio para algún impresor amigo. ¿No hubiera sido mejor romper el Guinnes de la mayor reparación de baches en un solo día, por ejemplo? Pero como la 4T no tiene nada bueno para presumir…