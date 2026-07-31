Descartan a Pliego en Morena

A pesar de que en los últimos días el entorno de Tomás Pliego ha promovido la idea de que su jefe será el nuevo dirigente de Morena en la Ciudad de México, en las altas esferas del partido descartan que el secretario de Atención Ciudadana de Clara Brugada vaya a ocupar el cargo.

La versión corrió porque Pliego fue quien coordinó los Comités de Organización Territorial (COT), que en la elección de 2024 operaron en la Ciudad de México para coaccionar el voto en favor de la 4T.

Esas organizaciones trabajaban en cada sección electoral promoviendo el voto en favor de los candidatos guindas, utilizando los programas sociales para armar pirámides de votantes el día de la elección.

Con ese antecedente, y ante el despido de Héctor Díaz-Polanco de la dirigencia capitalina, la gente de Tomás creyó que su jefe podría tomar la batuta y repetir el numerito, pero en el partido lo que menos quieren es que llegue alguien que divida aún más rumbo a 2027.

También quedó descartada para la encomienda Xóchitl Bravo, coordinadora de la fracción de Morena en Donceles, quien sí reunía consenso, pero hasta donde se sabe fue ella quien rechazó la posibilidad, pues quiere concluir su encargo como legisladora.

Ante esos descartes, quien más ha estado sonando como probable dirigente es el también diputado Paulo García, que ha aprovechado la vocería del grupo parlamentario capitalino para promover su figura casi todos los días, desde que inició la actual legislatura.

Aunque el chavo no tiene las tablas para dirigir el partido, argumenta que fue ayudante del exdirigente Sebastián Ramírez, donde aprendió de las tareas de dirigencia. Como si El Sebas hubiera sido buen dirigente y mejor maestro.

Nadie sabe en concreto qué méritos podría tener Paulo para tomar las riendas morenistas en la capital con miras a un importante proceso electoral, que puede definir el futuro político de varios rumbo a 2030.

Este diputado es el que perdió su distrito en 2024 ante el panista Ricardo Rubio, quien lo barrió en Coyoacán. Pudo llegar a Donceles por la transa pos-electoral que le dio a Morena nueve diputados plurinominales extra, que no merecían y con los que obtuvo la mayoría calificada.

Pero como en la nube morenista hay quienes no quitan el dedo del renglón para que pudiera ser una mujer la que dirija, como ocurre a nivel nacional, empieza a surgir el nombre de Camila Martínez, vocera de Morena a nivel nacional, como posibilidad de que llegue a la CDMX.

Camila, al igual que Paulo, es una joven militante que en 2024 perdió el Distrito 18 de Benito Juárez y Álvaro Obregón ante la panista Liz Salgado. Posterior a ello fue nombrada al frente de Comunicación Social del CEN morenista.

En una de ésas el partido en la CDMX puede ser dirigido por uno de sus dos voceros —uno local y otra nacional—, que perdieron en las urnas sus respectivos procesos en 2024.

CENTAVITOS

Como reza La Puerta Negra, éxito de Los Tigres del Norte, el flamante baño ecológico del bienestar de Reforma, inaugurado con toda la parafernalia mediática por Brugada previo al Mundial, está cerrado con cien candados y fuera de servicio a menos de dos meses de haber arrancado. Clara dijo que todas las obras del mundial quedarían como herencia para los capitalinos, pero no aclaró que la herencia sería la deuda por el dinero despilfarrado, pues a quien le ande de las aguas tiene que buscar algún arbolito para calmar las ansias, o en el mejor de los casos que le den chance en algún negocio.