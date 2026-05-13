Ariadna se mueve en la CDMX

Un evento que pasó desapercibido el 30 de abril, fue la celebración que Agustín Torres, exdelegado perredista en Cuauhtémoc, organizó cerca del mítico Salón Los Ángeles de la colonia Guerrero, con motivo del Día del Niño.

¿Y qué tiene de raro que el exdiputado amarillo haya realizado ahí el festejo, si desde que inició la administración de la aliancista Alessandra Rojo de la Vega se integró como su súper asesor?

Pues que hace algunas semanas rompió con la alcaldesa, y que al festejo infantil —pintado con las siglas de Morena—, llevó como padrino al alcalde guinda de GAM, Janecarlo Lozano, a quien incluso le cedió el templete para dirigir unas palabras.

El mensaje es claro, pues Agustín —que conserva sus canicas en la zona— no sólo dejó a Alessandra, sino que se acercó a la 4T para ayudar a los guindas a arrebatarle esa importante demarcación a su exjefa.

Y ése es uno de los objetivos de la nueva dirigente nacional del partido, Ariadna Montiel, a quien le encargaron especialmente la Cuauhtémoc, por todo lo que representa al ubicarse en el corazón político y económico del país.

En el entorno de Montiel dicen que Claudia Sheinbaum quiere recuperar —sí o sí— la zona donde se ubican el Palacio Nacional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Antiguo Ayuntamiento, la Catedral, El Ángel y la Bolsa Mexicana de Valores.

Y como la Presidenta no confía en que doña Clara Brugada tenga la capacidad de hacerlo, ha ordenado a la dirigente morenista empezar a buscar perfiles, pues Rojo de la Vega intentará reelegirse al frente de esa demarcación en 2027 y no será fácil ganarle.

Por eso llamó la atención el evento de Agustín, pero sobre todo la presencia de Janecarlo, pues un alcalde no se puede meter a un territorio ajeno, a menos que sus superiores quieran mandar un mensaje político hacia adentro y hacia afuera del partido.

Es público el cariño que Ariadna le profesa a Agustín, con quien coincidió en la corriente Izquierda Democrática Nacional del PRD, y después como diputados locales en Donceles; también es público que Lozano tiene la bendición de Palacio.

Son mensajes que se tienen que leer bien en la 4T, pues es claro que el partido no estaría considerando a nadie que tenga que ver con el clan de Dolores Padierna o del exalcalde Ricardo Monreal.

Otro lugar donde Ariadna está agitando las aguas es Coyoacán, pues el diputado federal Carlos Castillo —muy cercano a ella— ha dicho públicamente que se anotará para la encuesta del partido en esa alcaldía.

Pero no es el único, ya que el también diputado Gerardo Villanueva, éste del equipo de Martí Batres, ha manifestado igual su intención de medirse en la encuesta interna, por lo que la lucha se pone interesante.

Hay muchos que dicen que Morena hará sus encuestas a mitad del mes entrante, por si algo llegara a salir mal, aprovechar la efervescencia del Mundial para quitarle reflectores a quien se inconforme.

Parece que la llegada de Montiel le dio otra dinámica a Morena.

CENTAVITOS

Un meme que circula en redes señala que mientras la Unidad de Inteligencia Financiera puede solicitar —sin orden judicial— el congelamiento de cuentas bancarias de cualquier ciudadano de a pie por la simple sospecha del origen de sus ahorros, dejándolo sin dinero y a su suerte, en la 4T no se cansan de exigir pruebas a quienes dudan del origen de la fortuna del gobernador sinaloense Rubén Rocha Moya y su familia, cuando está claro que tienen más dinero del que pudieron ganar honradamente.