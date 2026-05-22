Aplacan a burócratas chilangos

Tras una reunión en la Secretaría de Gobernación, líderes del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México aceptaron la realización de nuevas elecciones en noviembre próximo para elegir a su presidente.

Tuvo que entrar Rosa Icela Rodríguez para tranquilizar las aguas en la burocracia capitalina, pues nadie en Ajolotitlán había podido dar solución a un problema que les venía creciendo.

El asunto es que Hugo Alonso, líder de los trabajadores de Limpia, se había proclamado líder del poderoso sindicato, después de la asamblea realizada en octubre pasado, a la que no asistieron los dirigentes de las secciones opositoras.

Durante más de siete meses el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje —presidido por el michoacano Cristóbal Arias— les negó la toma de nota, que significaba reconocerlos como ganadores, por lo que Alonso y su equipo aceptaron ir a nuevos comicios.

Claro que su desistimiento no fue de a gratis, pues a cambio de bajarle de tono a su activismo, sus líderes exigieron la cabeza del coordinador de Capital Humano, José Carlos Acosta.

El también exalcalde de Xochimilco es quien actualmente maneja la nómina de Ajolotitlán, y según varios alcaldes, está basificando a trabajadores de la Nómina Ocho, a cambio de que lo respalden políticamente.

Uno de los principales objetivos de Acosta es promover juicio político contra la alcaldesa Circe Camacho, pues no supera que la petista lo haya echado de su territorio. No para de atacarla, pero si pierde su hueso en el gobierno anfibio, sus posibilidades contra Camacho languidecen.

Y parece que la grilla contra él va en serio, pues en la reunión con Rosa Icela estuvo su jefe, Juan Pablo de Botton, secretario de Finanzas de la ciudad de México, por lo que su salida estaría absolutamente avalada.

Meter orden en el sindicato de los trabajadores de Ajolotitlán no es un tema menor; tuvo que resolverse en Donceles, pues en la ciudad ni eso pudo hacer el secretario de Gobierno, Arnulfo Cravioto, quien al quedar desactivado por su propia jefa, pasó a la posición de florero.

Por lo pronto Rosa Icela le desactivó temporalmente a Clara el riesgo de que los trabajadores de la ciudad pudieran inconformarse durante el desarrollo del Mundial, que ya es bastante.

Rumbo a las elecciones, del lado de los opositores a Hugo Alonso están algunos líderes cilindreados por el chileno Sergio Montecino, quien en la administración de Claudia Sheinbaum como jefa de Gobierno fue el encargado de Capital Humano.

Ese grupo quiere impulsar a César Piña, de la Sección 4 del Sindicato, pero casi nadie le posibilidades precisamente por aliarse con el chileno, quien dejó muy mal sabor de boca entre los trabajadores.

Al menos habrá cuatro meses de calma chicha en el sindicato.

CENTAVITOS

Parece que lo de Ana María Lomelí como candidata de Morena en Coyoacán no está tan descabellado como se pensaba, pues dicen en Donceles que el interés de que sea ella viene de arriba, y que incluso ya están pensando en preguntarle al coyoacanense Giovani Gutiérrez qué opina sobre este perfil…