Yeraldine Bonilla renuncia a la Secretaría General de Gobierno en Sinaloa

Yeraldine Bonilla Valverde presentó su renuncia como secretaria General de Gobierno de Sinaloa, agradeciendo al exgobernador Rubén Rocha Moya, la oportunidad de haber sido la primera mujer en ocupar dicho cargo.

Bonilla Valverde hizo pública su renuncia en redes sociales, mostrando respeto hacia Rocha Moya, ahora investigado por sus presuntos vínculos con el crimen organizado.

“Al gobernador con licencia, Dr. Rubén Rocha Moya le agradezco haber confiado en mi para ser la primera mujer en ocupar la Secretaría General de Gobierno en nuestro estado”, escribió.

Yeraldine Bonilla es diputada local con licencia y fue designada secretaria General del Gobierno en octubre de 2025, por el entonces gobernador Rubén Rocha Moya, a quien suplió de mayo a agosto de 2026, luego de solicitar su primera licencia.

Haber sido la primera gobernadora ha sido para mí el más alto honor en mi vida. Entregue todo mi esfuerzo y energía en esos meses en los que me permitieron servirle a las y los sinaloenses”, expresó en su despedida.

Después del intento de Rocha Moya por regresar a la gubernatura, Yeraldine Bonilla volvió a ocupar su cargo en la Secretaría General de Gobierno, donde se mantuvo con la llegada de Graciela Domínguez Nava.

La salida de Bonilla Valverde se da en medio de una serie de cambios estratégicos realizados por la ahora gobernadora Graciela Domínguez, quien habrá de concluir el periodo para el que fue electo Rocha Moya.

Poco después de darse a conocer su salida, Domínguez Nava designó a César Julio Saucedo Barrón como nuevo secretario general de Gobierno, a quien le tomó protesta y le entrego de manera oficial su nombramiento.

Saucedo Barrón es biólogo pesquero egresado de la Universidad Autónoma de Sinaloa y cuenta con una Maestría en Ciencias Marinas por parte del Instituto Politécnico Nacional.

Desde noviembre de 2021 a noviembre de 2022 se desempeñó en la actual administración estatal como subsecretario de Pesca, y previamente fungió como director del Instituto Sinaloense de Pesca y Acuacultura.

Cuenta además con una trayectoria como docente y catedrático en ciencias del mar, y también fue diputado local de 1998 a 2001, ocupando la presidencia de la Comisión de Pesca del Congreso del Estado.