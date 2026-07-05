Godoy acude a sede de FGR en Villahermosa; más de 30% de fiscalías visitadas

La Fiscal General de la República, Ernestina Godoy Ramos, continúa con las visitas de fortalecimiento institucional, esta vez en Villahermosa, Tabasco, con el fin de conocer e impulsar el trabajo coordinado con las representaciones de la FGR en todo el país, con lo que suma más del 30 por ciento de sedes y subsedes visitadas.

Tabasco se sumó a otras entidades como Morelos, Coahuila, Puebla, Guerrero, Baja California, Ciudad de México, Querétaro, entre otras, a las Fiscalías Federales que componen a la propia FGR y que Godoy Ramos ha visitado como parte de los trabajos que ha implementado a fin de generar sinergias institucionales y un trabajo más sólido para la atención a la ciudadanía.

Reconoce el trabajo de las Fiscalías

Durante su visita a la sede de Villahermosa, reconoció el compromiso y la labor que desempeñan, y destacó la importancia de contar con servidoras y servidores públicos con experiencia, trayectoria y vocación de servicio para fortalecer las capacidades institucionales, atender las áreas de oportunidad y ofrecer mejores resultados a la sociedad.

Refrenda coordinación entre autoridades

Ernestina Godoy refrendó la coordinación total de la FGR con otras autoridades, pues afirmó que ninguna institución puede enfrentar por sí sola los retos en materia de seguridad y procuración de justicia, por lo que resulta indispensable sumar esfuerzos, compartir información y coordinar acciones entre los tres órdenes de gobierno.

Señaló que la confianza para intercambiar información, establecer objetivos comunes y trabajar de manera conjunta permite consolidar una verdadera fuerza del Estado a favor de la población.

*mcam